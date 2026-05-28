27日、航空会社の日本航空（JAL）は記者会見を開き、23日に発生した広島発羽田行きJL252便が遅延した問題について謝罪した。

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この遅延は、乗務予定だった客室乗務員（キャビンアテンダント＝CA）がJALの定めるアルコール検査に引っ掛かったためで、出発便が定刻から40分以上遅れて出発した。

報道によると飲酒については「飛行勤務開始の12時間前まで、4ドリンク以内」というJALの規定が存在するが、規定時間を超えて深酒していたと見られている。

記者会見では、安全推進本部長の中川由起夫氏ら役員が頭を下げ「対策が十分に機能せず、重い責任を感じる。厳正に対処する」と陳謝した。

JALでは2年前からパイロットの飲酒問題が相次いでおり国土交通省から業務改善勧告を受け再発防止への取り組みを行っていた最中での不祥事となった。

特に現在のJALの代表取締役社長はCA出身の鳥取三津子氏であり「顧客目線に立った安全運航」をスローガンにしていただけに鳥取社長への風当たりも強くなりそうである。

特に鳥取社長については今年3月2日に開いた会見にて「100点満点で点数をつけるとしたら」という記者からの問いがあった際には「30点くらい」と赤点ギリギリの自己採点を行ったことが話題になった。

「30点」という低すぎる自己採点には「もう後がない」「絶対に不祥事は起こせない」という強い意志が含まれていたはずだが、今回自身の古巣でもある客室業務職から不祥事が出てしまったことはまさに痛恨の極みだろう。

本問題を受けて27日からJALのCAは全ステイ先（客室乗務員における現地での滞在時間）での飲酒が全面禁止となったが、「赤点」となった今のJALが乗客の信用を取り戻す日はやってくるのか。