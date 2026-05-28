日本テレビ「ＴＨＥ 突破ファイル」が２８日、２時間ＳＰで放送され、木戸大聖らがスタジオ出演した。

女優・加藤ローサ（４０）は、凝ったデザインのデニムのワンピースに、大ぶりのパールのピアスがキュートな衣装で同番組に初登場。ＭＣの内村光良から紹介されると「お邪魔します、お邪魔しま〜す」と笑顔で元気にあいさつ。「よく拝見しております。家族で考察するのに…（特に）兼近さんがやられてる…」と、突破交番ファンであることを明かした。

収録のアフタートーク映像では、サンドウィッチマン・伊達みきおが「ずっと変わらないですね。綺麗だし、ずっとかわいい…」としみじみ。「失礼ですが、おいくつに？」と聞くと、加藤は「４０です。もうすぐ１（４１）かな」と笑顔。伊達は「こういう４１歳いない」と感動していた。

ワイプでもクルクル変わる表情や大きな瞳が印象的で、ＳＮＳ上でも「久しぶりに見たのに若いままだ！ 変わりないすごい」「久しぶりに見たのに若いままだ！ 変わりないすごい」「久々に見たけど綺麗だねぇ」「いつまで経っても『今』が１番可愛いな」「いつ見ても可愛い」「美人やなぁ」などの声があがる反響となっている。