ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 食品包むラップも入荷に遅れ「“ナフサ”高騰の影響 県内スー… 食品包むラップも入荷に遅れ「“ナフサ”高騰の影響 県内スーパーの売り場に変化も…」《長崎》 食品包むラップも入荷に遅れ「“ナフサ”高騰の影響 県内スーパーの売り場に変化も…」《長崎》 2026年5月28日 21時5分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 中東情勢で価格が高騰している石油製品「ナフサ」。 その供給不安が進み、私たちの身近な場所にも影響が出始めています。 長崎市のスーパで、売り場の変化を調査しました。 ※詳しくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 新しい防災気象情報の運用開始「とるべき避難行動の目安を5段階分け」直感的にわかる表現に《長崎》 平和を自分の言葉で伝えるためには…「平和の発信方法を考える授業」小江原中学校の取り組み《長崎》 コンセプトは対話「平和を伝える授業」中学生が自分の言葉で発信することを学ぶ《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護タクシー, 訪問介護, ダイス, 在宅医療, 葬儀, 神事, 老後, リハビリ, 明大前, 上田