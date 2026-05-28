「おへそに感謝」大谷映美里、へそ出し＆美脚ショットを披露！ 「色っぽ〜」「こんなん反則やわ」
指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは5月27日、自身のInstagramを更新。「お姉さん」なコーディネートを披露しました。
【写真】大谷映美里のへそ出し＆美脚ショット
ファンからは「デニムのミニスカだとぉー」「短いしへそ出してるし」「おへそに感謝」「本当にスタイルが良すぎる！」「色っぽ〜」「こんなん反則やわ」「お姉さん中毒」「どれだけの男からナンパされる？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】大谷映美里のへそ出し＆美脚ショット
「本当にスタイルが良すぎる！」大谷さんは「お姉さん 好き？」とつづり、10枚の写真を投稿。白いクロップドTシャツ、デニムのミニスカート、ネイビーのジャケットを着用した姿です。美しいへそと脚が見えており、スタイルの良さが際立っています。黒ぶちの眼鏡をかけた姿も色っぽいです。
ディズニーでも美脚を披露17日には、東京ディズニーシーで撮影したプライベートショットを投稿した大谷さん。白いミニワンピースから美しい脚が見えています。ファンからは「可愛い細い美脚」「彼女すぎんか？」など、絶賛の声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)