指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは5月27日、自身のInstagramを更新。「お姉さん」なコーディネートから美しいへそと脚を披露しました。（サムネイル画像出典：大谷映美里さん公式Instagramより）

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指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは5月27日、自身のInstagramを更新。「お姉さん」なコーディネートを披露しました。

【写真】大谷映美里のへそ出し＆美脚ショット

「本当にスタイルが良すぎる！」

大谷さんは「お姉さん 好き？」とつづり、10枚の写真を投稿。白いクロップドTシャツ、デニムのミニスカート、ネイビーのジャケットを着用した姿です。美しいへそと脚が見えており、スタイルの良さが際立っています。黒ぶちの眼鏡をかけた姿も色っぽいです。

ファンからは「デニムのミニスカだとぉー」「短いしへそ出してるし」「おへそに感謝」「本当にスタイルが良すぎる！」「色っぽ〜」「こんなん反則やわ」「お姉さん中毒」「どれだけの男からナンパされる？」などの声が寄せられました。

ディズニーでも美脚を披露

17日には、東京ディズニーシーで撮影したプライベートショットを投稿した大谷さん。白いミニワンピースから美しい脚が見えています。ファンからは「可愛い細い美脚」「彼女すぎんか？」など、絶賛の声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)