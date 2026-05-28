サッカー日本代表は２８日、北中米Ｗ杯前、国内最後の実戦機会となるアイスランド戦（３１日・国立）に向け、千葉県内でトレーニングを行った。この日からチームには故障に苦しんできたＤＦ冨安健洋が、２０２４年６月以来、約２年ぶりとなる合流を果たした。

世界最高峰のプレミアリーグ・アーセナルでも活躍し、日本サッカー史上屈指のスケールと実力を誇る冨安。度重なる負傷に泣かされ、大舞台から遠ざかる期間が続いたものの、その存在感は色褪せていない。６対６のゲーム形式では、落ち着いたボールさばきで正確なパスワークをみせるなど、力の片りんをみせた。

今回のアイスランド戦限定で招集された前キャプテンのＤＦ吉田麻也は、何度も代表でセンターバックコンビを組んだ“相棒”の復帰を喜んだ。

「彼の能力は皆さんもご存じの通り。一番はけがをしないこと。冨安に関しては、逆に『コンディションが良い』と言っている時ほど、大丈夫か？となる（苦笑）。（本大会まで）まだまだ時間はあるので、焦らずにベストへ持って行ってほしい。彼がいるといないでは後ろの戦力が大きく変わってくる。心配はしてないですけどね」。全幅の信頼を寄せつつも、そのコンディションを気遣った。

同じくカタールＷ杯で共闘したＤＦ長友佑都も、その復帰に大きな安心感を覚えた様子だ。

「一緒にプレーしたのがいつぶりかな。最後に試合に出たのはカタール（Ｗ杯）かな。すごく久しぶりな感覚はあります。ただ、やっぱりあいつが後ろにいると安心しますね。これは言葉では言い表せない。どっしりとした、身体の厚みだけじゃなくて『精神的な部分の厚み』も感じます。アーセナルでプレーしていた部分もあるので、彼も自信を持ってるんじゃないかなと思います」

一方、同世代としてその輝きも、現在もアヤックスのチームメートとして苦難も知るＤＦ板倉滉は、誰よりもその実力を認めていた。

「自分自身、彼の実力は（これまでの活動を含め）ずっと横で見つめてきて分かっている。間違いなくチームにとって大きなプラスですし、とにかくケガなくいってほしいなと思います」

２０２５―２６シーズンも復帰と離脱を繰り返し、公式戦での出場時間が限られる苦しい日々を過ごした冨安。アヤックスでは公式戦９試合、計２３６分の出場にとどまった。しかし、その圧倒的な個の力が、間近に迫ったＷ杯の舞台で森保ジャパンに必要不可欠であることは間違いない。本番までの限られた準備期間で、どこまでコンディションを引き上げられるか。