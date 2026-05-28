◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ヤクルト０―８西武（２８日・神宮）

西武はセ・リーグで同率１位となっていたヤクルトを破り２勝１分けとなった。同率１位だったオリックスが敗れたため単独首位に返り咲いた。

２６日と２７日は連日４時間越えの長丁場となったがこの日は３時間台で決着がついた。

初回先頭。フルカウントからの７球目。小川の１３３キロの外角スライダーをカナリオが右中間スタンドに運ぶ今季５号となる先制のソロ本塁打を放った。ダイヤモンドを一周しベンチに戻ると、ネビンと一緒にジャンプし喜んだ。

２点をリードした４回１死。カウント２―１から小川の投じた４球目、１１６キロの外角チェンジアップを長谷川がとらえ左翼スタンドに運んだ。ここまで６本塁打をマークし、既に昨年と並んで自己最多としていたが、４６試合目で更新に成功した。先発した武内は６回４安打無失点で今季４勝目を挙げた。

最速１５１キロの直球にカーブ、チェンジアップ、スライダーを織り交ぜ、本塁を踏ませなかった。９回はカナリオの満塁一掃の二塁打などで５点を挙げ、１２安打８得点で圧倒した。