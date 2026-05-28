◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神２―４日本ハム（２８日・甲子園）

阪神が交流戦開幕カードで無念の３連敗を喫した。

先発は、中継ぎからコンバートしたばかりの木下。２回までは、この日最速１５９キロの直球と、変化球でテンポ良く投げきった。しかし、１―０の３回１死一塁、１番・水野に左翼線二塁打を放たれると、田宮とカストロに連打を浴びて２点を献上し、逆転を許した。

４回５安打３失点のほろ苦い先発デビューとなったが「ボールが高く上ずってしまうところを修正できないまま先頭に四球を出して失点してしまった。課題や自分の足りない部分がでたので練習して力をつけたい」と切り替えた。

打線は初回に２死一、二塁から大山が福島の直球をはじき返し、先制の右前適時打を放った。３点を追う９回に佐藤が右翼席に１３号ソロを放ったが、一歩及ばなかった。前カードの巨人との３連戦で１４打数７安打５打点、打率５割と脅威の成績を残した立石も、交流戦に突入してからは３試合で１３打数無安打と沈黙した。

昨季７連敗を喫した“鬼門”の交流戦で、悪夢の再来となるか、切り抜けられるか。２９日からのロッテとの３連戦に命運がかかっている。