【Fate/stay night 1/12 英霊武装録 Vol.1】 9月 発売予定 価格：1回500円

トイズキャビンは、カプセルトイ「Fate/stay night 1/12 英霊武装録 Vol.1」を9月に発売する。価格は1回500円。

本製品は、「Fate/stay night」に登場するサーヴァントたちの武装を、カプセルトイで表現した商品。

1/12スケールでリアルに再現しており、セイバーの武装「約束された勝利の剣（エクスカリバー）」やランサーの武装「刺し穿つ死棘の槍（ゲイ・ボルク）」、アーチャーの武装「干将・莫耶」、ライダーの武装「ライダーダガー」の4種類がラインナップ。

各武器専用台座付きで、アクションフィギュアとも相性抜群な商品となっている。

(C)TYPE-MOON

※デザインは開発中のイメージ画像です。実際の商品とデザインが異なることがありますのでご了承ください。