英霊たちの武装が1/12スケールのカプセルトイで登場！ トイズキャビン、「Fate/stay night 1/12 英霊武装録 Vol.1」を9月発売
【Fate/stay night 1/12 英霊武装録 Vol.1】 9月 発売予定 価格：1回500円
(C)TYPE-MOON
トイズキャビンは、カプセルトイ「Fate/stay night 1/12 英霊武装録 Vol.1」を9月に発売する。価格は1回500円。
本製品は、「Fate/stay night」に登場するサーヴァントたちの武装を、カプセルトイで表現した商品。
1/12スケールでリアルに再現しており、セイバーの武装「約束された勝利の剣（エクスカリバー）」やランサーの武装「刺し穿つ死棘の槍（ゲイ・ボルク）」、アーチャーの武装「干将・莫耶」、ライダーの武装「ライダーダガー」の4種類がラインナップ。
各武器専用台座付きで、アクションフィギュアとも相性抜群な商品となっている。
【9月新製品のご紹介】- 株式会社トイズキャビン (TOYS CABIN Co.,ltd) (@TOYSCABIN) May 28, 2026
「Fate/stay night 1/12 英霊武装録 Vol.1 500円」
『Fate/stay night』に登場する人気サーヴァントたちの武装を1/12スケールでリアル再現！象徴である“エクスカリバー”や“ゲイ・ボルク”などをラインナップ。各武器専用台座付きで、アクションフィギュアとも相性抜群です！ pic.twitter.com/hy8oI1Z3Gv
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※デザインは開発中のイメージ画像です。実際の商品とデザインが異なることがありますのでご了承ください。