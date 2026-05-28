◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日２―１楽天（２８日・バンテリンドーム）

中日は、逆転で楽天を制した。交流戦で２０１３年以来１３年ぶりの３連勝スタートを飾り、借金を１２に減らした

０―１の８回。先頭・田中が遊撃内野安打で出塁し、代打・山本の犠打で１死二塁の好機をつくった。右手首の負傷から３試合ぶりにスタメン復帰した村松が、鈴木翔の１３４キロ変化球を左翼線に落とす適時打で同点に追いついた。チーム打率トップの一打で、球場のボルテージは最高潮に。なおも１死二塁から、代打・阿部が中前打で続き、１死一、三塁から板山の中犠飛で勝ち越した。

先発した金丸夢斗投手は、８回６安打１失点と好投した。２回に浅村と渡辺の連打で無死一、三塁とされ、続く村林の三塁への打球を石川昂がファンブル。適時失策で先制点を許した。それでも、３回以降は無失点と修正。降板直後に、打線が逆転した。交流戦初白星の４勝目。ベンチをたたきながら、喜びを爆発させた。

井上監督は「滝中くんの自在な投球に惑わされたけど、夢斗が踏ん張って投げてくれた」と、勝利に目を細めた。