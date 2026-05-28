◇プロ野球 交流戦 日本ハム 4-2 阪神(28日、甲子園球場)

ここまで2連敗中だった阪神。日本ハムとの3戦目では先制に成功するも、逆転負けで痛恨の3連敗としました。

先発のマウンドにあがったのは、これがプロ初先発となる木下里都投手。初回を三者凡退の立ち上がりとすると、直後に打線が奮起します。郄寺望夢選手のヒットと佐藤輝明選手の四球で2アウト1、2塁の好機をつかむと、大山悠輔選手が先制タイムリー。1点を先取しました。

しかし3回、木下投手が四球と2塁打で1アウト2、3塁のピンチを招くと、田宮裕涼選手の逆転タイムリーを浴びます。さらに万波中正選手にもタイムリーを浴び、この回3点失点としました。

その後も阪神打線は、日本ハムの投手陣を攻略できず。9回には工藤泰成投手が先頭に二塁打を浴びると、粘ったすえの四球も許し1アウト1、3塁のピンチ。細川凌平選手がここでセーフティースクイズを決め、さらに1点を追加されました。

これで3点ビハインドとされた阪神。9回裏には、1アウトから佐藤輝明選手が13号ソロを放ち1点を返すも、反撃およばず敗れました。