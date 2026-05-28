神戸を出発したトキエアのチャーター機が28日、佐渡空港に着陸しました。



乗客を乗せた飛行機が佐渡に降り立つのは12年ぶりです。



トキエアとしては悲願ともいえる佐渡便で、地元の住民からは期待の声が聞かれました。



28日、佐渡の空に姿を現した一機の飛行機。神戸空港からやってきたトキエアの機体です。



乗客を乗せた飛行機が佐渡に降り立つのは12年ぶり……





佐渡空港にはこの日を待ち望んでいた地元の住民が集まり、トキエアの機体が無事に着陸すると喜びの声が聞かれました。＜住民＞「よかったですね、本当に佐渡も飛行機がまた来るといいと思います」＜住民＞「トキエアのこの飛行機は期待しますよ」「感激しました！上空からあのライトが見えた瞬間、もう涙が出るくらい」神戸から佐渡まではおよそ1時間半のフライト。28日は旅行代理店の担当者など20人が搭乗しました。＜搭乗した旅行代理店の担当者＞「1時間半なのであっという間に着きましたし、天気も心配したけど全然揺れなくて快適でした」＜搭乗した旅行代理店の担当者＞「神戸からの発着となると関東近辺の方も多くいらっしゃいますので…みなさまに向けて（旅行）商品が作れたらなと」会社の名前に「トキ」の名がつき佐渡便の実現は悲願だったトキエア。2025年の秋からこのチャーター便の運航を計画し飛行ルートなどを確認してきました。＜トキエア長谷川政樹 代表取締役＞「トキエアの名前も佐渡からとっていますので…大きい目標だった佐渡にお客様を乗せて着陸させる、まずこのステップが踏めた。さらにこれを改良して商業ベースにもっていきたい」佐渡と神戸をつなぐ空の便。トキエアはことしの秋ごろをめどに一般客を乗せたチャーター便の運航を目指していくということです。