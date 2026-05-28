28日、柏崎市のJR越後線で鉄道の保守作業が公開されました。普段は夜に行われている保守作業ですが公開されたのは昼間の作業。



明るい時間は様々なメリットがあるようです。



新潟市と柏崎市を結ぶJR越後線。28日に行われていたのは線路の保守作業です。



＜記者リポート＞

「通常ですと夜間に行っている線路の保守作業ですが一部の列車を止めて日中に作業を行っています」





越後線では5月、日中の上下線3本を運休として柏崎駅と吉田駅の間で線路や信号などの点検や修繕を行う工事が進められています。鉄道の保守作業は列車が運行している時間帯に行うことが難しく終電の後から始発までの夜間に行われていました。一方、JRは2021年度から越後線を中心に昼間に集中して工事を行っています。明るい時間帯に行うことで正確に効率的に作業ができるといいます。メリットはほかにも……【JR東日本柏崎保線センター 小宮有貴 センター長】「昼に作業を行いますと家族との時間をとれるとか、夜間ですと体調を崩しやすかったりするところがあるんですけどそういった面も昼の作業ですと体調面でも良好な状態を維持できる」近年、作業員の人材確保が課題となる中、働き方改革にもつながっています。【JR東日本柏崎保線センター 小宮有貴 センター長】「この越後線もそうですけど永続的に続けていくためにはですね線路の維持管理は必要不可欠ですので、今後も理解をいただきながら線路の維持管理に努めていければ」JRは今後も沿線の自治体や学校などの理解を得ながら日中の作業を進めていく方針です。