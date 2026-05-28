ミスSPA!2025グランプリに輝いた三木優彩さんが、週刊SPA!6月2・9日合併号に登場。「美女地図〜私が主人公〜」企画で猫グラビアに挑戦しました。



【写真】猫グラビアでセクシーボディラインを見せつけた三木優彩さん

今回のテーマは「猫のようにしなやかに」。撮影の舞台は猫カフェで、クラシックバレエで培った柔軟さと自然体の魅力を引き出したグラビアが展開されました。誌面では、柔らかな表情やポージングを披露し、“しなやかにゃんこボディ”と見せつけました。（撮影／TOYO ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／野田陽子（ミタケイショウ））



同号では、森脇梨々夏さんが「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」に登場するほか、「グラビアン魂」には天木じゅんさん、「美女検索」にはzankaのMiinaさんも誌面を彩っています。



三木さんはSNSで「週刊SPA !の美女地図に登場しています！！初の単独誌面掲載です 本当に嬉しい！！今回は#猫グラビア 挑戦しました なんと撮影は猫カフェです！大好きな猫ちゃんたちに囲まれて少しカオスな撮影でした アンケートの応募でチェキのプレゼントも当たるよ 三木優彩 の名前を入れてハガキ送ってね」と投稿。撮影時の画像などを公開しています。



【三木優彩さんプロフィル】

みき・ゆさ 1999年9月5日生まれ 大阪府出身 T 160cm / S 23.5cm 特技はクラシックバレエと英語 趣味はカラオケやゲーム、eスポーツ観戦 ミスSPA! 2025グランプリ受賞を記念して作られた初のデジタル写真集「黒猫フェイスの柔軟美ボディ」が発売中。最新情報は公式X（@yusa_miki95）