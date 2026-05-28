◇パ・リーグ ロッテ6―3広島（2026年5月28日 マツダスタジアム）

ロッテが3試合連続逆転勝ちで2014年以来12年ぶりに交流戦開幕から3連勝を飾り、5月13日に9あった借金を1まで減らした。

先発の広池が3回に不運な内野安打と失策で1死二塁のピンチを招き、投手の鈴木に右前適時打を浴びて先制を許したものの、直後の4回無死満塁から山口の二ゴロの間に1点を返して同点に追いつくと、なお1死一、三塁から佐藤の右中間二塁打で2点を勝ち越し。5回には1死二塁から小川の右前適時打で1点を追加した。

7回に2番手の八木が1点を失ったものの、沢田が好救援。8回を中森、9回を3連投の横山が締めて、先発の広池が6回を6安打2失点で今季2勝目。横山は18セーブ目を挙げた。

▼佐藤 打ったのは真っすぐです。最低でも犠牲フライをという気持ちで打ちに行きました。それがいい形になり良かったです。

▼小川 打ったのはフォークです。追加点を取ってピッチャーに楽に投げさせたかったので打てて良かったです。郄部さんのナイスランです。

▼広池 結果的には6回2失点でしたけど、ちょっとやってはいけないミスもしてしまったのでもう2度としないようにしなければいけないと思います。それ以外は真っ直ぐ、スライダー、チェンジアップの3球種が今日は良かったのでそれをうまく使って組み立てられたかなと思います。（打席にも立ったが）思っていたより打席に立つと疲れます。初めてでしたけどバントもなんとか決められて安心しましたし、良い経験でした。