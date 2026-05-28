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21:00

ブラジル雇用統計（4月）

予想 N/A 前回 6.1%（失業率)



メキシコ雇用統計（4月）

予想 N/A 前回 2.42%（失業率)



21:30

米個人所得・支出（4月）

予想 0.4% 前回 0.6%（個人所得・前月比)

予想 0.5% 前回 0.9%（個人支出・前月比)



米PCE価格指数（4月）

予想 0.6% 前回 0.7%（PCE価格指数・前月比)

予想 3.9% 前回 3.5%（PCE価格指数・前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（コアPCE価格指数・前月比)

予想 3.3% 前回 3.2%（コアPCE価格指数・前年比)



米新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）

予想 21.4万件 前回 20.9万件



米失業保険継続受給者数（05/10 - 05/16）

予想 N/A 前回 178.2万件



米耐久財受注（速報値）（4月）

予想 3.0% 前回 0.8%（前月比)

予想 0.4% 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)



米実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）

予想 2.1% 前回 2.0%（実質GDP・前期比年率)

予想 1.7% 前回 1.6%（個人消費・前期比年率)

予想 3.6% 前回 3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 4.3% 前回 4.3%（コアPCE価格指数・前期比年率)



21:55

NY連銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席（質疑応答あり）



22:00

南ア中銀政策金利（5月）

予想 7.0% 前回 6.75%



23:00

米新築住宅販売件数（4月）

予想 66.7万件 前回 68.2万件

予想 -3.9% 前回 7.4%（前月比)



カナダ中銀金融安定報告



23:15

セントルイス連銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席



29日

0:00

カナダ中銀マックレム総裁、ロジャーズ上級副総裁、記者会見



0:45

シュナーベルECB理事、イベント講演



1:00

米週間石油在庫統計



2:00

米7年債入札（440億ドル）



2:15

ムサレム・セントルイス連銀総裁、ブルームバーグTV出演



4:00

バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」（アイスランド、29日まで）



※予定は変更されることがあります。

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