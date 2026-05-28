21:00
ブラジル雇用統計（4月）
予想　N/A　前回　6.1%（失業率)

メキシコ雇用統計（4月）
予想　N/A　前回　2.42%（失業率)

21:30
米個人所得・支出（4月）
予想　0.4%　前回　0.6%（個人所得・前月比)　
予想　0.5%　前回　0.9%（個人支出・前月比)

米PCE価格指数（4月）
予想　0.6%　前回　0.7%（PCE価格指数・前月比)　
予想　3.9%　前回　3.5%（PCE価格指数・前年比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（コアPCE価格指数・前月比)　
予想　3.3%　前回　3.2%（コアPCE価格指数・前年比)

米新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）
予想　21.4万件　前回　20.9万件

米失業保険継続受給者数（05/10 - 05/16）　
予想　N/A　前回　178.2万件

米耐久財受注（速報値）（4月）
予想　3.0%　前回　0.8%（前月比)　
予想　0.4%　前回　0.9%（輸送除くコア・前月比)

米実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）
予想　2.1%　前回　2.0%（実質GDP・前期比年率)　
予想　1.7%　前回　1.6%（個人消費・前期比年率)
予想　3.6%　前回　3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　4.3%　前回　4.3%（コアPCE価格指数・前期比年率)

21:55
NY連銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席（質疑応答あり）

22:00
南ア中銀政策金利（5月）
予想　7.0%　前回　6.75%

23:00
米新築住宅販売件数（4月）
予想　66.7万件　前回　68.2万件
予想　-3.9%　前回　7.4%（前月比)

カナダ中銀金融安定報告

23:15　
セントルイス連銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席

29日
0:00　
カナダ中銀マックレム総裁、ロジャーズ上級副総裁、記者会見

0:45　
シュナーベルECB理事、イベント講演

1:00　
米週間石油在庫統計

2:00　
米7年債入札（440億ドル）

2:15　
ムサレム・セントルイス連銀総裁、ブルームバーグTV出演

4:00　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」（アイスランド、29日まで）

※予定は変更されることがあります。