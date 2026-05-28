ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル雇用統計（4月）
予想 N/A 前回 6.1%（失業率)
メキシコ雇用統計（4月）
予想 N/A 前回 2.42%（失業率)
21:30
米個人所得・支出（4月）
予想 0.4% 前回 0.6%（個人所得・前月比)
予想 0.5% 前回 0.9%（個人支出・前月比)
米PCE価格指数（4月）
予想 0.6% 前回 0.7%（PCE価格指数・前月比)
予想 3.9% 前回 3.5%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 3.3% 前回 3.2%（コアPCE価格指数・前年比)
米新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）
予想 21.4万件 前回 20.9万件
米失業保険継続受給者数（05/10 - 05/16）
予想 N/A 前回 178.2万件
米耐久財受注（速報値）（4月）
予想 3.0% 前回 0.8%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)
米実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）
予想 2.1% 前回 2.0%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.7% 前回 1.6%（個人消費・前期比年率)
予想 3.6% 前回 3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 4.3% 前回 4.3%（コアPCE価格指数・前期比年率)
21:55
NY連銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席（質疑応答あり）
22:00
南ア中銀政策金利（5月）
予想 7.0% 前回 6.75%
23:00
米新築住宅販売件数（4月）
予想 66.7万件 前回 68.2万件
予想 -3.9% 前回 7.4%（前月比)
カナダ中銀金融安定報告
23:15
セントルイス連銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席
29日
0:00
カナダ中銀マックレム総裁、ロジャーズ上級副総裁、記者会見
0:45
シュナーベルECB理事、イベント講演
1:00
米週間石油在庫統計
2:00
米7年債入札（440億ドル）
2:15
ムサレム・セントルイス連銀総裁、ブルームバーグTV出演
4:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」（アイスランド、29日まで）
※予定は変更されることがあります。
ブラジル雇用統計（4月）
予想 N/A 前回 6.1%（失業率)
メキシコ雇用統計（4月）
予想 N/A 前回 2.42%（失業率)
21:30
米個人所得・支出（4月）
予想 0.4% 前回 0.6%（個人所得・前月比)
予想 0.5% 前回 0.9%（個人支出・前月比)
米PCE価格指数（4月）
予想 0.6% 前回 0.7%（PCE価格指数・前月比)
予想 3.9% 前回 3.5%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 3.3% 前回 3.2%（コアPCE価格指数・前年比)
米新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）
予想 21.4万件 前回 20.9万件
米失業保険継続受給者数（05/10 - 05/16）
予想 N/A 前回 178.2万件
米耐久財受注（速報値）（4月）
予想 3.0% 前回 0.8%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)
米実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）
予想 2.1% 前回 2.0%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.7% 前回 1.6%（個人消費・前期比年率)
予想 3.6% 前回 3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 4.3% 前回 4.3%（コアPCE価格指数・前期比年率)
21:55
NY連銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席（質疑応答あり）
22:00
南ア中銀政策金利（5月）
予想 7.0% 前回 6.75%
23:00
米新築住宅販売件数（4月）
予想 66.7万件 前回 68.2万件
予想 -3.9% 前回 7.4%（前月比)
カナダ中銀金融安定報告
23:15
セントルイス連銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席
29日
0:00
カナダ中銀マックレム総裁、ロジャーズ上級副総裁、記者会見
0:45
シュナーベルECB理事、イベント講演
1:00
米週間石油在庫統計
2:00
米7年債入札（440億ドル）
2:15
ムサレム・セントルイス連銀総裁、ブルームバーグTV出演
4:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」（アイスランド、29日まで）
※予定は変更されることがあります。