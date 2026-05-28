◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）

新体制３試合目の巨人が、逆転負けでソフトバンクに負け越した。先発・田中将大投手が５回３失点も、リリーフ陣が踏ん張れず、中盤以降に点差は広がった。２５日に支配下契約したティマがプロ初打席を迎えるも相手のファインプレーに阻まれるなど、攻守でソフトバンクに上回られた。

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橋上新体制になって３試合目。勝ち越しをかけた一戦は白熱した。坂本を３番に置いた新打線が活発に動き出す。１点を追う２回、大城が右翼線二塁打でチャンスメイクすると、キャベッジの投ゴロで１死三塁と広げた。７番・佐々木がソフトバンク・スチュワートから中前タイムリーを放ち、同点。「チャンスだったので前にさえ飛ばせば何か起こるという気持ちでいきました。同点に追いつくことができて良かったです」と勢いを付けた。

３回には先頭・泉口が左翼線に流して二塁打。不振でも１番を託した指揮官の期待に応え、らしさを取り戻したようなヒットだった。坂本が四球で歩き、１死一、二塁。続くダルベックが右中間フェンス直撃の二塁打を放ち、勝ち越しに成功した。なおも２死二、三塁でキャベッジが三塁線を破る２点二塁打で突き放した。４番が「甘く入った球を確実に仕留める意識で打席に立った」と話せば、キャベッジも「追い込まれていたのでコンパクトにコンタクトしたよ」と集中力を高めていた。

援護をもらった先発・田中は４回まで２回の栗原に浴びた一発のみに抑えていた。しかし５回、雲行きが怪しくなる。２死一塁から投手のスチュワートに中前安打を許してリズムが崩れる。一、三塁から正木にライト前タイムリーを許し、２死満塁では近藤に押し出し四球を与えた。何とか１点のリードは保ち、この回でマウンドを降りた。５回５安打３失点と粘投した。

６回は２番手・赤星。１死から山本、今宮、庄子に３連打を許し、２失点で逆転。同点打となった今宮の左中間二塁打は、左翼・松本と中堅・キャベッジが、互いにぶつかるのを回避した”お見合い”のようなミス。捕れるような打球だっただけに、ベンチの橋上監督代行も悔しさをグッとこらえたような表情だった。

直後の攻撃。巨人は交流戦に向けて支配下契約したティマを打席に送った。２死二塁、一打同点の場面でのプロ初打席。相手は左腕・ヘルナンデスだ。２球目のスライダーを逆方向に強振。右中間を破ったかに見えた飛球を、中堅手・周東がスーパーキャッチで阻んだ。東京ドームは大歓声とどよめきが交錯し、ティマは一塁ベースを超えたところで苦笑いを浮かべ、天を仰いだ。

打線が上昇の兆しを見せる中、この日はリリーフ陣が踏ん張れなかった。７回には中川が栗原にこの試合２発目を被弾。６番・山本祐には２ランを浴び、ビハインドは４点に広がった。ソフトバンク打線の破壊力を前に、巨人ファンからはため息が漏れてくる。新体制になって３試合目。粘り強く戦ってはいるが勝ちきれず、２カード連続の負け越しが決まった。貯金は１。それでも橋上監督代行は戦いぶりには手応えを感じてるようで、特にプロ初打席でいい当たりを見せたティマには「非常に内容のいい打撃を見せてくれましたね。アウトにはなりましたけど、さすがの周東の守備範囲だなという感じもしましたし。ただ初球のファウルなんかもかなり速い球でしたけども、こちらで見ている感じでは速さに対しても対応しているなという感じでしたので、この後楽しみが増えるなという気はしますね」と目を細めた。その上で２９日からの敵地・日本ハム戦に向けて「今名前が出たティマなんかも、もしかしたらＤＨで起用する可能性もあるでしょうし。他の選手でも守備ではなくてＤＨでという選手が何人か選択肢があると思いますので。それぞれの選手の体調も考慮しながら、うまくＤＨというのを使っていきたいなと思います」と先を見据えた。