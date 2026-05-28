◇交流戦 巨人4―8ソフトバンク（2026年5月28日 東京D）

巨人は投手陣がソフトバンク打線に3本塁打を含む13安打を浴び、大量8失点で連勝ならず。交流戦最初のカードに負け越して貯金が1に減った。

中6日でマウンドに上がった先発右腕・田中将は2回、栗原に先制の14号ソロを許すも5回5安打3失点と粘投。3試合ぶりとなる今季4勝目の権利を得て降板した。

だが、4―3で迎えた降板直後の6回だった。2番手右腕・赤星が2失点して4―5と逆転を許す。左中間に上がった今宮の飛球を左翼・松本と中堅・キャベッジが“お見合い”して同点の適時二塁打になるなど不運な場面もあったが、続く庄子に打たれた適時打が相手の決勝点となった。

4―5で迎えた7回には3番手左腕・中川が2死走者なしから5連打となる栗原の15号ソロ、山本祐の2号2ランなどで一挙3失点して突き放された。

打線は1点先制された直後の2回に佐々木の適時打ですぐさま同点。1―1で迎えた3回にはダルベックの適時二塁打で勝ち越し、キャベッジの適時二塁打で2点を追加して4―1と一時3点リードを奪ったが、リリーフ投手陣が踏ん張れなかった。

赤星は今季2敗目（3勝2ホールド）。田中将はこの日勝てば黒田博樹を抜いて単独2位となる日米通算204勝目だったが、3試合連続で手が届かなかった。