モーニング娘。’26の18期新メンバーが28日夜、公式YouTubeで発表され、ハロプロ研修生の石川華望（いしかわ・はなの＝12）の加入が決定した。

リーダー野中美希（26）から「石川華望ちゃん、モーニング娘。への加入が決定しました！ おめでとう！」とサプライズで報告を受けると、しばらく言葉を失い「本当ですか？」と笑顔。「家で、モーニング娘。さんに入りたいって言っていたんですよ」「やばいです」と手を震わせた。

「本当にマイペースでポシティブな人間です」と自己PR。「メンバーさんに追いつけるように、もっともっと成長できるように頑張ります」と誓った。

広島県出身の中学1年生。25年2月からハロプロ研修生に加入し、同5月に行われた公開実力診断テストでベストパフォーマンス賞を受賞した実力派。今年3月に新メンバーとして発表された杉原明紗（14）に続くもう1人の18期メンバーとなった。

◆石川華望 2013年9月9日生まれ、広島県出身。25年2月からハロプロ研修生に所属。ニックネームは「はな」「はなのん」「のんのん」。趣味は冷蔵庫チェック、食べること。座右の銘は「一歩一歩自分らしく！」。血液型A。