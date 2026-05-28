山形県鶴岡市の観光わらび園でわらび採りをしていた男性の行方がきのうからわからなくなっています。きょうの捜索で男性の発見には至らず、あすも朝から捜索が行われる予定です。

【画像】捜索現場

警察によりますと行方がわからなくなっているのは遊佐町豊岡に住む農業の男性（７８）です。

男性は、きのう午前１０時ごろから妻などと３人で鶴岡市木野俣にある「一本木観光わらび園」を訪れ、わらび採りをしていました。

しかし、集合時間の正午を過ぎても男性が戻らなかったため、正午すぎに１１０番通報があったということです。

■悪天候のため捜索は打ち切られる

きのうは県警ヘリ「がっさん」も出動し、地上と上空から警察などが捜索をしましたが発見には至らず、きょうも朝５時から警察や市の担当者、そしてクマに警戒し猟友会などが捜索を行いました。

しかし、強い雨のため午後にきょうの捜索は打ち切られ、男性の発見には至りませんでした。あすは朝６時から捜索を行う予定です。

男性は山に入る際携帯電話を身につけておらず、連絡がつかない状態だということです。

■捜索の様子（画像）

