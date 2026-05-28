北海道森町で２０２４年に起きた貨物列車の脱線事故について、国の運輸安全委員会が調査報告書を公表しました。



破断したレールは海水の塩分によって腐食した可能性があると指摘しています。



２０２４年１１月、ＪＲ函館線の森―石倉駅間で起きた貨物列車の脱線事故。



（長岡如龍）「脱線した車両を見ると、車輪に大きく損傷が見られます」



札幌方面に走行中の貨物列車が踏切を通過した際、あわせて５両の貨車が脱線しました。





この事故について５月２８日、国の運輸安全委員会が調査報告書を公表しました。報告書によると、踏切付近の右側のレールがおよそ４メートルにわたって破断。その損傷したレール上を走行したことが脱線につながったと考えられています。レールは貨物列車が通過する際に破断したとみられ、運輸安全委員会はその原因をこう指摘しました。（運輸安全委員会）「レールが破断したことは、レールの腹部および底部が激しい腐食により減肉し、強度が大幅に低下していたことによるものと考えられる」なぜレールは激しく腐食していたのか。この踏切は漁業関係者の車両が日常的に通行していました。その際に、荷台から海水が線路上にこぼれ落ちる様子も。運輸安全委員会は、この海水の塩分が腐食を進行させた可能性があると指摘しました。（運輸安全委員会）「本事故は、レールの検査は行われていたものの、腐食などの状態を十分に把握できていなかったことが関与し、レールが破損・欠損したことによると考えられる」事故後、レールの検査手法を変えるなど再発防止策を講じていたＪＲ北海道。「調査報告書を真摯に受け止め、同種の事故などを発生させないよう取り組んでまいります」とコメントしています。