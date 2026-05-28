◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク8−4巨人(5月28日、東京ドーム)

巨人がソフトバンクとの第3戦を落とし、交流戦最初のカードは1勝2敗となりました。

1点を先制された巨人は2回、佐々木俊輔選手のタイムリーで同点とすると、3回にはダルベック選手がタイムリーで逆転、さらにキャベッジ選手が2点タイムリーを放ち4-1とリードを広げます。

先発の田中将大投手は4回までソフトバンク打線をホームランによる1点に抑えていましたが5回、2アウト1塁3塁から正木智也選手にタイムリーを打たれ失点、さらに満塁で押し出しのフォアボールを与え1点差とされます。

なおも満塁のピンチでしたが栗原陵矢選手をファーストゴロに抑え、1点のリードを守りマウンドを降りました。

しかし6回、2番手の赤星優志投手はランナー1塁から今宮健太選手にレフトへはじき返されると、これをキャベッジ選手と松本剛選手がお見合い。ボールが転々とする間にランナーがかえり同点とされます。さらにランナー2塁で庄子雄大選手にタイムリーを浴び勝ち越しを許しました。

7回には中川皓太投手が栗原選手と山本祐大選手にホームランを浴び3失点。その後巨人打線はソフトバンクの中継ぎ陣から6回以降、1安打に抑えられ4−8で敗戦。巨人は翌日から好調の日本ハムと3連戦となります。