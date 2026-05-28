荒ぶる兄とドン引きする弟

早速ポテチくんと一緒に食べ始めたレモンくんですが、その食べ方は顔を突っ込んでムシャムシャとする実にワイルドなもの。飼い主さんによると猫草が好きすぎるあまり、普段の温厚な姿から豹変してしまうのだとか。ポテチくんも荒ぶるアニキの姿にドン引きのようです。

すると次の瞬間、ポテチくんはなぜか小突かれてしまい、空気を読んで垂れている端っこから食べることに。当のレモンくんは悪い顔選手権に出られそうな顔を披露していたそうで、性格だけではなく表情まで豹変した姿に思わず笑ってしまいます。

やっぱり優しいレモンくん

レモンくんはそれからもポテチくんに「俺のだ！」と圧をかけていたものの、パンチがほぼタッチと同じ強さだったり、思いとどまったり。本来の優しさが見え隠れする様子は、なんとも可愛らしいかぎり。ポテチくんが諦めた後も、ひたすら食べ続けていたそうです。

その後、食べ過ぎもよくないと飼い主さんが回収することになったのですが、レモンくんは納得できないご様子でウロウロ。レモンくんをここまで夢中にさせてしまうとは、猫草恐るべしですね。

投稿には「レモンさんの豹変ぶりが笑える」「端っこ食べてるポテチかわええ」「食べっぷり良いですね～レモンさん」「食べてるのは草だけど、肉食動物かのようになってしまったw」「最後のほうのレモンさん、落ち着きなくウロウロしてる猛獣に見えたw」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫のレモンと犬のポテチちゃんねる』では、優しくて頼りになるアニキのレモンくんと、やんちゃで元気いっぱいなポテチくんの日常の様子が投稿されています。毛玉兄弟の可愛さに癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。