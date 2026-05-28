本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目を挙げた。打者としても9号となる先頭打者弾を放つなど4打数1安打1打点で4-1の勝利に貢献した。試合後、自身のインスタグラムに投稿した写真が話題となっている。

相手先発の菅野智之投手から、いきなり先制点を奪った。初回、先頭の大谷は、菅野の投じた93.7マイル（150キロ）のフォーシームを豪快に打ち返した。バックスクリーンに飛び込む一発は打球速度111.3マイル（約179キロ）、飛距離424フィート（約129.2メートル）の超速弾。自身を援護し、スタジアムを沸かせた。

投手としては、四死球5つと制球に苦しみ、フラストレーションを表すシーンが散見された。それでも要所で三振を奪うなど相手打線にヒットを1本も許さず。6回を三者凡退に抑えると降板し、防御率は0.82となった。

試合終了から約1時間後、大谷は自身のインスタグラムのストーリーズ機能で1枚の写真を公開。ベッツとスミスがマウンド上の大谷と何か言葉を交わすシーンだった。4回2死二塁、この日唯一の失点の直後に2人が大谷に歩み寄った場面をカメラが捉えていた。

ネット上で拡散すると、日本のファンを感激させている。

「これだけで大谷翔平がどれだけ仲間に感謝をしているかがわかる」

「いい写真。何話してるかはわからないけど、それがいい」

「おお…これをインスタに」

「きっと支えになったのかもね」

「ベッツ先輩！」

ドジャースはロッキーズとの3連戦に全勝。2位にゲーム差4.5でナ・リーグ西地区首位を快走している。



（THE ANSWER編集部）