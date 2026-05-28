テレビに夢中すぎる猫ちゃんたちの愛らしいアピールが、大きな注目を集めています。話題の動画の再生回数は17万回を超え「テレビっ子って現代猫過ぎるよ笑」「猫もテレビに興味津々なんだ！」「ちゃんと見ててかわいいwwww」といったコメントが集まっています。

【動画：猫が『テレビ大好き』になった結果…人間の子どものような『まさかの光景』】

テレビに夢中な猫ちゃんたち

TikTokアカウント「毛むくじゃらたち」に投稿されたのは、テレビが大好きな猫ちゃんたちです。

テレビに向かって立ち上がる「モカ」ちゃんと「ラテ」ちゃん。飼い主さんにテレビをつけてほしいとアピールしているとのことです。

きっかけは猫用動画

モカちゃんラテちゃんたちは以前は海のドキュメンタリーだけを見ていたそうです。

しかし、猫が喜ぶと言われる動画をテレビで見てから、すっかりはまってしまったといいます。まんまるの大きな目で飼い主さんに訴える表情がとても可愛らしい！

鳥が映る動画だけでなく、猫が登場するアニメなどいろいろ見るようになった2匹。テレビの前で座る姿はまるで人間のこどものようで「テレビ近すぎるよ」と声をかけたくなる位置で見ているのだそうです。そんな2匹に飼い主さんは「Z世代猫こわい」とコメントしていました。

さらに増すテレビ欲

モカちゃんラテちゃんたちのテレビ欲は増して、見るだけでは足りなくなり、鳥が映る画面を猫パンチするようになったそうです。

さらに、テレビを見せてもらえないと、テレビのコーナーガードを外すといった抗議もするのだとか。いつの間にか、テレビのチャンネル権は猫ちゃんたちが握るようになった模様です。

すっかりテレビっ子になったモカちゃんラテちゃんたちなのでした。

投稿には「テレビついた瞬間お座りしてんのマジで可愛い」「令和生まれのねこさんはすごいんやなぁ」「お外が見れる窓だと思っているのかな？」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「毛むくじゃらたち」では、モカちゃんラテちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「毛むくじゃらたち」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。