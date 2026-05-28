本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目（2敗）を挙げた。打者としても9号となる先頭打者弾を放つなど4打数1安打1打点で4-1の勝利に貢献した。米大手放送局「ESPN」が降板後に発信した1枚の画像に米ファンは衝撃を受けている。

初回先頭の大谷は、相手先発・菅野のフォーシームを豪快に打ち返し、バックスクリーンへの一発で、自身を援護した。投手としては、制球に苦しみフラストレーションを表すシーンが散見された。それでも要所で三振を奪うなど相手打線に的を絞らせず。6回を三者凡退に抑えると降板し、防御率は0.82となった。

大谷の降板から40分後、米スポーツ専門局「ESPN」のスタッツ専門Xは「ショウヘイ・オオタニは防御率0.82で6月に入る。防御率が公式スタッツになった1913年以降で9番目に低い数値だ（最低50イニング登板）」と記して“最新情報”を投稿。投球フォームをとる大谷の画像下部に大きく「0.82」と数値を入れた。

規定回数にはわずかに到達していないものの、ここまで圧巻の投球を披露している大谷。米ファンからは「（笑）史上最高だろ」と、もはや笑うしかないコメントが寄せられたほか、「オオタニがマウンドと打席でやっていることは、ただただアンフェアだよ」「近代野球で防御率0.82は不条理だ」「攻撃面でもオオタニのままで、防御率0.82で6月に入るなんて。どうやって対策すればいいのよ」「打者にとっては恐怖だろうな」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）