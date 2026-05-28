人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの東雲うみが25日、自身のインスタグラムを更新。同日発売の「ヤングキング」(少年画報社)に登場したことを報告した。



【写真】宙に浮いてる！ プラモ作りもスゴいがジャンプ力もスゴッ

東雲は「本日発売『ヤングキング』 表紙と巻頭グラビアしてます❕」と告知。「衣装がとてもフェチでかわいいの ぜひGETしてね～！」と記し、自慢の豊かな部分がダイレクトに伝わるショットをアップした。



別カットでは背中が網状になった超ミニのパーカを羽織って、ボディの後方を強調するポーズを披露。ファンからは「相変わらず完璧な仕上がり」「たまらん」「激可愛い」など圧倒的な支持を集めていた。



東雲は趣味のガンプラ作りの腕前が買われ、昨年のNHK大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」に手先の器用な町娘役で出演し話題になったほど。4日には「ゴジラの高級フィギュア、開封したらヤバいかったww 」と動画を公開し、尾から頭部へライトが点灯していく様に感動する様子を伝えている。



（よろず～ニュース編集部）