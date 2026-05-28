◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

皐月賞４着から世代の頂点を狙うアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）。廣崎利洋オーナーは、この春のＧ１に次々と所有馬を送り出している。グループで既に今年２０勝（５月２４日時点）と快進撃を続けるオーナーに活躍馬を送り出す秘訣（ひけつ）、日本ダービーに出走するアスクエジンバラへの思い、馬主としてのキャリア、競馬の祭典への意気込みなどについて聞いた。３回にわたるインタビューで今回は第３回。（聞き手・三戸 達也）

―様々な厩舎に所有馬を預けていますが、厩舎はどのように決めていますか。

「総括的なアドバイザーの藤原英昭先生が、我が身のようにやってくれています。セリでもここまでいったら、やめておこうとか。もともと伊藤雄二さんのご紹介です。最近は矢作（芳人）先生もいろいろとアドバイスしてくれます。堀（宣行）先生や中内田（充正）先生も。本当にハッピーですよ。そういう方々に相談します。みなさん人気ですからね。なかなか（ひとつの厩舎に）３、４頭までは預けられない。持つのは年間にだいたい２０〜２５頭の間で決めています。そこから調教師に馬を見ていただいて、気に入った馬を選んでもらっています」

―こういうタイプだからこの厩舎にではなく、まずは調教師の方に見てもらうんですね。

「そうですね。馬を見るプロですから。リストを渡して牧場に見に行ってもらって、それで連絡をもらいます」

―いつ頃からこの形を取るようになりましたか。

「この１０年くらいですかね。徐々に広がっていきました。ちょうどレッツゴードンキやストレイトガールが走って、その後はセレクトセールで購買したアスクビクターモア。次は何だろうと勝手に楽しんでいます（笑）」

―幅広いジャンルで活躍馬が出ています。

「短距離からクラシック、牡と牝。競馬界に感謝です。おかげで人生が８０年間楽しく過ごすことができています」

―幅広い人脈で、皆さん、廣崎オーナーを慕っておられます。

「年に一回、関西の出身なので、淡路島に皆さんに集まっていただいて、春の桜の会『観桜会』として調教師の先生方も皆さんに来ていただいています。夏は北海道でゴルフ大会。馬を通じて、人間同士の信頼関係を大事にしています」

―いよいよ日本ダービーが迫ってきました。

「ワクワクしますね。ダービーは時の運、実力、スピード、それが重なった者が勝つんでしょうね。しょっちゅう出られるものではないですからね。４年前（２０２２年）に２頭出し（アスクビクターモア＝３着、アスクワイルドモア＝１２着）しましたが、走っているときは、そんなに感銘しないんです。今考えるとすごいことをしたなと思いますが（笑）。今年のクラシックでオークス以外に所有馬が出たというのは、数年後は『あの頃は出られたなぁ』と思うんでしょうね。だから、ものすごく恵まれた馬主ですね」

―馬主になられたのはいつ頃ですか。尊敬する馬主さんはいましたか。

「馬主になったのが１９８６年。初勝利が８９年新馬戦のアスクヒーロー。伊藤雄二先生で、騎手が河内（洋）さん。牧場は藤原牧場。みんなお世話になりました。僕らの大先輩はメイショウさん（故・松本好雄オーナー）です。偉大ですよ。ああいう人の背中を見てついていきましたね。すばらしいです。日高を支えてね。まだまだ生きてもらいたかったです。楽しんで人生を過ごされていた方でした。ご子息（松本好隆氏）もいい方で、継いでくれていますからね。メイショウさんはみんなの宝物ですよね」

―最後に今年の日本ダービーに向けてのお気持ちをお聞かせください。

「ドキドキしてうれしいです。チャンスがありますね。全体のレベルが上がっていて、飛び抜けた馬もいない印象です。アスクエジンバラのキャリアを見ていますと、大崩れがないですからね。東京は並みの競馬場ではなく、本当のレベルの高い馬が勝つ場所。距離がもつかどうか。ほとんどの馬が（２４００メートルは）初めてですよね。エジンバラに関しては距離が長いのはプラスだと思います。東京で中山のように走れるかは、やってみなければわからないです。あとは岩田さんのマジック。騎手の手腕と気持ち。最終的に引き上げる時に、岩田さんの顔が楽しそうにしていてくれたら最高です。祐一さんにも是非、いいところを取ってほしいです」

◇廣崎 利洋（ひろさき・としひろ） １９４７年２月４日、兵庫県西宮市生まれ。７９歳。甲南大学経営学部卒業。ＡＳＫ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式会社・代表取締役。８６年に馬主資格を取得。グループ全体で３３７勝（５月２４日時点）。重賞２０勝でＧ１は５勝。ストレイトガールが１５、１６年のヴィクトリアマイル、１５年スプリンターズＳ。レッツゴードンキが１５年桜花賞、アスクビクターモアが２２年菊花賞を制覇。京都馬主協会相談役。座右の銘は「受けた恩は石に刻め」、「授けた情は水に流す」。カントリーミュージックを愛する。血液型ＡＢ。