「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪で拘禁刑１年、執行猶予３年の有罪判決を受けた元広島・羽月隆太郎被告（２６）が２８日、ＴｉｋＴｏｋで動画を生配信した。１５日の初公判で、球団内の他選手も使用していたことをほのめかしていた。この日は「私を含め６人が同じ人物から購入していました」と明かし、実名は挙げなかった。

スーツに深緑のネクタイ姿。約１２分間の動画で何度も謝罪の言葉を繰り返した。経緯については、昨年４月頃から使用を始めたという。「ある知人から『シーシャ』だと言われて渡されたものを使用していました。『よく眠れるようになる』『リラックス効果ある』などと説明を受けていました」。昨年１１月末に指定薬物の特集を見た家族に違法性を指摘され、自身もその可能性を認識していたという。「周囲の環境に流され、問題ないだろうという軽率な考えをもってやめることができませんでした」。知人に関して「球界関係者ではありません。ただ、複数の野球選手と関わり合った人物です」と説明した。

逮捕後、数日間は容疑を否認したことについて「最初は自分一人で背負おうと考えていた」という。他の選手に捜査が及ばないように、と考えたものの、その後は取り調べで他選手の関わりも供述。「警察からは『グレーを逮捕することはできない』、球団からは『グレーを黒と同じ処分にはできない』と言われました。ここで言う『黒』とは、尿検査で陽性が出ることです」。さらに「保釈後、仲間だと思っていた人たちから連絡はありませんでした。結果として仕事を失い、仲間だと思っていた人たちは離れていきました」と“裏切り”と感じたことが今回の「告白」へとつながったようだ。

その他、同僚や先輩との飲み会の出来事として「体質的にお酒が飲めない僕が飲まなければならない空気があった。飲んで寝てしまった際にライターであぶったフォークを首に当てられたこともあり、その傷は今でも残っています」という過去も明かした。

現在は出身地の宮崎で生活しているという。「小学生や中学生が『野球を教えてください』と家まで来てくれることがあります。こんな自分でも、まだ頼ってくれる人がいるのだなと思うと、涙が止まらなくなるときがあります」などとも語った。今後は社会復帰への道を模索しながら、配信を続けるとした。

起訴状によると２０２５年１２月１６日ごろ、医療以外の用途で若干量を自宅で使った疑い。同日に任意同行を受け尿検査でエトミデートの陽性反応。その後、球団には任意同行されたことを報告していなかった。

羽月被告はプロ７年目の２５年は代走の切り札として７４試合に出場し、リーグ５位タイ、チーム最多１７盗塁を記録。勝負の行方を左右する走塁でチームに貢献する試合もあった。課題の打撃でも打率２割９分５厘と好成績を残した。春季キャンプは２軍スタートが決まっていたが、今季もスーパーサブとして期待されていた中でキャンプ直前の１月２７日に逮捕。逮捕翌日に、球団は「野球活動停止」の処分を決定。２月１７日に起訴。同２４日に球団が「契約解除」とした。

◆羽月被告のこれまで

▼２０２５年１２月１６日 １１０番通報を受けた広島県警から任意同行を求められ、尿検査でエトミデートの陽性反応

▼２０２６年１月２７日 医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕

▼２８日 球団が「野球活動停止」の処分を決定。

▼２９日 広島地検に身柄送検

▼３０日 広島県警がマツダスタジアムと大野屋内総合練習場を家宅捜索

▼２月６日 エトミデート使用を認める趣旨の供述を始めたことが明らかに

▼１７日 広島地検が医薬品医療機器法違反の罪で起訴

▼１８日 広島市内の留置施設から保釈

▼２４日 球団が「契約解除」の処分を決定

◆エトミデートとは もともとは鎮静剤や麻酔導入薬などとして使用される、国内未承認の医薬品成分。本来の使用用途とは別に、電子たばこ向けに違法に使用されるケースが社会問題化し、昨年５月に厚生労働省が「指定薬物」として規制。使用すると手足がけいれんし、ゾンビのように見えることから「ゾンビたばこ」とも呼ばれる。

◆羽月 隆太郎（はつき・りゅうたろう）２０００年４月１９日、宮崎市生まれ。２６歳。鹿児島・神村学園高では２年夏に甲子園出場。１８年のドラフト７位で広島入り。１６８センチ、７３キロ。右投左打。通算２７７試合、打率２割４分３厘、１本塁打、３４打点、５１盗塁。