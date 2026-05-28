“9頭身美女”美麗、初の本格グラビアで圧倒的スタイル披露
俳優の美麗（みれい）が、初デジタル写真集『MIREI』をリリースする。
【写真】素の表情＆抜群のプロポーションを見せた美麗
美麗は現在、ミュージカルや2.5次元舞台を中心に活躍する俳優。これまでにミュージカル『エリザベート』『ROCK MUSICAL BLEACH』『ワールドトリガー the Stage』などの話題作に出演し、高い実力と人気を博してきた。
記念すべき初の本格グラビアとなる本作は、ステージ上で見せる美しさはもちろん、普段は見られない素顔とのギャップを詰め込んだ一冊。9頭身という抜群のスタイルからすらりと伸びた手足、まるでバレエを踊っているかのような華麗なポージング、そして舞台で培った所作の美しさに、思わずうっとりさせられるシチュエーションが満載。光と影が交差する洋館で撮影されたカットは、まるで絵画のような仕上がり。
その一方で、ベッドに寝転んだり、カップラーメンを頬張ったりと、飾らない素顔が見られるのも本作の醍醐味。ひとりの女性としての息遣いを、すぐそばに感じられる内容となっている。また、『週プレ グラジャパ！」で販売される限定仕様の写真集には、他では見られない限定カットおよびメイキングムービーが特別特典として収録される。
同作は、きょう28日午後9時より予約受付が開始となる。
【写真】素の表情＆抜群のプロポーションを見せた美麗
美麗は現在、ミュージカルや2.5次元舞台を中心に活躍する俳優。これまでにミュージカル『エリザベート』『ROCK MUSICAL BLEACH』『ワールドトリガー the Stage』などの話題作に出演し、高い実力と人気を博してきた。
記念すべき初の本格グラビアとなる本作は、ステージ上で見せる美しさはもちろん、普段は見られない素顔とのギャップを詰め込んだ一冊。9頭身という抜群のスタイルからすらりと伸びた手足、まるでバレエを踊っているかのような華麗なポージング、そして舞台で培った所作の美しさに、思わずうっとりさせられるシチュエーションが満載。光と影が交差する洋館で撮影されたカットは、まるで絵画のような仕上がり。
同作は、きょう28日午後9時より予約受付が開始となる。