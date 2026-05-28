【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 1−0 ラージョ・バジェカーノ（日本時間5月28日／レッドブル・アレーナ）

【映像】鎌田大地の「20m無双ドリブル」（実際の様子）

クリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地が、ピッチを縦断するダイナミックなボールキャリーを披露。解説者も思わず唸るプレーにファンが沸いた。

クリスタル・パレスは日本時間5月28日、UEFAカンファレンスリーグ決勝でラージョ・バジェカーノと対戦。ダブルボランチの一角でスタメン出場した鎌田は、序盤から球際の強さを発揮して守備で貢献し、前半間際の45＋3分には攻撃でも違いを見せる。

ラージョのGKアウグスト・バタージャが蹴り込んだロングフィードに対して、クリスタル・パレスはMFアダム・ウォートンが競り合い、DFジェイディー・カンボを経由してセンターサークル内の鎌田のもとにボールが送り届けられる。

左足でトラップすると同時に前方を向いた鎌田は、プレッシャーが弱いことを確認するとドリブルを開始。後方から追いかけてくるMFイシ・パラソンとFWホルヘ・デ・フルートスを引き連れて20mほど前進して、左サイドを駆け上がったDFタイリック・ミッチェルへとパスを繋いだ。

ミッチェルから再びボールを受けた鎌田は、ボックス手前の位置から右サイドにインスイングのクロス。最終的にはゴールにならなかったが、鎌田のダイナミックな動きがクリスタル・パレスの攻撃を活性化したシーンだった。

クラブ史上初の快挙に貢献

このプレーをWOWOWで解説を務めた林陵平氏は、「運びが抜群ですね。安定感がある」と絶賛。SNSのファンたちも「鎌田いいなぁ」「素晴らしいキャリー」「鎌田選手の運び抜群」「鎌田はとにかく前前やな」「鎌田抜群だなぁ要所要所で上手すぎる」「鎌田やっぱりプレミア相手と違ってだいぶボールを持ててるし余裕があるな」と反応していた。

クリスタル・パレスは51分にFWジャン＝フィリップ・マテタが決勝ゴールを挙げ、初参戦の欧州カップ戦で初優勝。フランクフルト時代のUEFAヨーロッパリーグ、昨シーズンのFAカップに続いてまたもタイトルを獲得した鎌田は、パス成功率がチーム最高の90％、走行距離がチーム3位の10.63kmというスタッツを残し、歴史的快挙に大きく貢献した。

長く過酷なクラブシーズンを終えた鎌田は、これから日本代表に合流予定（5月31日のアイスランド戦は欠場）。北中米ワールドカップに向けた準備に入る。自身のSNSでは「2年で3タイトル。すぐまた大きな大きな大会がやってくる」と意気込みを綴っている。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）

