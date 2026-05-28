◇プロ野球 交流戦 中日 2-1 楽天(28日、バンテリンドーム)

セ・リーグでは最下位に沈んでいる中日。交流戦では強さを見せ、3連勝としています。

この日の先発は金丸夢斗投手。初回を打者3人で抑える立ち上がりとするも、2回には連打で無死1、3塁のピンチを招き、村林一輝選手の打球にサード・石川昂弥選手のファンブルが絡んだことで1失点としました。その後も四球で無死満塁のピンチを招くも、さらなる失点はしのぎきりました。

この粘投を援護したい打線でしたが、7回まで無得点。楽天の先発・瀧中瞭太投手に6回無失点とされるなど、得点が奪えません。それでも8回に奮起。楽天の3番手・鈴木翔天投手の前に、先頭・田中幹也選手がヒットで出塁。金丸投手の代打・ 山本泰寛選手が送りバントで1アウト2塁とすると、村松開人選手が同点タイムリーを放ちました。さらに代打・阿部寿樹選手もヒットで好機をつなぐと、1アウト1、3塁の好機では板山祐太郎選手の犠牲フライ。中日が一気に勝ち越しに成功します。

9回は松山晋也投手が抑え、ゲームセット。中日が3連勝としています。