シンガーソングライターのかわにしなつきが、5月24日に放送されたNHK Eテレ『NHK俳句』に出演したことを自身のInstagramで報告した。

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アソビシステム所属のかわにしなつきは、5月24日午前6時35分から放送された『NHK俳句』に出演。お笑い芸人で音楽プロデューサーの古坂大魔王とともに、兼題「薔薇」での俳句に挑戦した。かわにしは「色あせてなお咲くままの薔薇の記憶」と詠み、下五に用いた「薔薇の記憶」が議論を呼ぶこととなった。

放送後、かわにしは自身のInstagramに「NHK俳句 題「薔薇」お題を聞いてすぐ思い浮かんだのは、私の家のドライフラワー達」と、今回披露した俳句のアイデアの源となったドライフラワーの写真を、番組のオフショットとともに投稿した。

かわにしは「ドライフラワーの中で、薔薇が1番形が綺麗に残るな～って思ってて、色褪せてもまだ一輪一輪咲いてるように見える みずみずしいお花ももちろん好きやけど、私は一緒に時間を過ごしたように感じるドライフラワーが好き」とドライフラワーへの思いを綴り、「収録の日にもらった薔薇も思い出と共に咲いてる( ◜ᴗ◝ )」と番組で披露した俳句にもつながる言葉を残している。

（文＝本 手）