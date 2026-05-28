3月16日、グループ結成2周年という節目を迎えた6人組歌い手グループ・クロノヴァ。これまでの歩みを振り返る中で、6人に“この2年間で最も変化したと思うメンバー”について語ってもらいました。

クロノヴァは、かなめさん、甘夢れむさん、しゃるろさん、ARKHE（アルケー）さん、しのさん、うるみやさんの6人で2024年3月にデビュー。特徴としてメンバーが『白組』『黒組』の2つに分かれていることが挙げられ、白組をかなめさん、黒組をARKHEさんというWリーダーが率いていて、ライバルとして切磋琢磨（せっさたくま）し大きな力を発揮していくという意味が込められています。（2026年4月30日からARKHEさんは活動休止中）

また、結成2周年当日には所属事務所『VOISING』にとっても初めてだという大型プロジェクトとして“3D”モデルを獲得。記念ライブを開催し、華々しく2周年をスタートさせました。

■デビューから現在までで一番変化があった人は？ しの「俺と言いたいところなんですが…」

――2024年のデビューから一番変わったなと思う人はいますか？

しの：俺と言いたいところなんですが、個人的には、れむかなと思ってて。

甘夢れむ：え？ 変わらないよ。

しの：いやいや、これね明確に変わっていて。最初はれむって責任感が強いから、自分で（グループを）まわさないとみたいなところもあったと思うし。特に俺なんてオーディション受けてからなにもできない期間もあったんで、そこを支えないとみたいな気持ちもあったと思うんですけど。今、れむは周りのことも信用してくれてると思うし、クロノヴァの活動自体を楽しんでいるんだろうなって思って。そこは大きくれむは変わったところだろうなって思いました。なあ、れむ？

甘夢れむ：そうだね。よかったびっくりした。かわいくなくなったとか言われるのかと思ってヒヤヒヤしちゃった。

かなめ：かわいくはなくなったが、人間性を手に入れた。

ARKHE：むしろ、かわいくなったんじゃないか？

うるみや：そういう意味ね。メンバー目線はそうかもしれんね。

■グループ最年少・しのは“一番渋い” うるみや「最初はそれこそ右も左も本当に分かりませんみたいな」

うるみや：あとはもう…それこそしのじゃない？ 変わったっていうのであると。

かなめ：調査兵団の顔つきで。

うるみや：最初はそれこそ右も左も本当に分かりませんみたいな、どうしたらいいですか私はみたいな。

甘夢れむ：ハイハイしてたもんな。

しの：赤ちゃんやん。

うるみや：急に宇宙人に連れ去られた子どもみたいな感じで。

全員：（爆笑）

かなめ：大学生が紛れ込んできたぞみたいなね。

うるみや：そういう感じだったのが今見たらもう、一番渋い。

しの：渋いなー！ 日本男児だろ！

かなめ：眼光鋭くなったね。

甘夢れむ：いいギラつきやな。

しゃるろ：彼らはかわいい組です。

しの：はい、かわいい組です。

甘夢れむ：かわいい組でーす。

うるみや：だいぶ大人になったんじゃないかなと思うな、しのは。

しの：大きい背中、目指してます。あとは器だけ。

うるみや：…最初にしろ、それは。

かなめ：今ただでかいやつじゃねぇか（笑）

■しゃるろから見たうるみやは“第二形態”に

うるみや：しゃるちゃんとかから見てどうなんよ。

しゃるろ：しゃるちゃんはそうね…。言うてうるちゃんも変わったやん、第二形態に。うるちゃんもめっちゃ変わってるよ。話してての物腰も、うるちゃんとがってるとこもあるじゃない。

うるみや：いやまあ口は悪いですからね。

しゃるろ：とがってるところもあったし、俺は最初「お、すごいグイグイくるな」みたいなとこもあったけど、今はさ。それがむしろ居心地がいいというか…（笑）

かなめ：お前が変わってんじゃねぇか、それ！

甘夢れむ：それちがうやん、しゃるろが慣れただけやん！

ARKHE：それお前が変わった、慣れただけ。言い方…（笑）

しの：お前が変わったんじゃねぇかそれ。人の話じゃねぇだろ！

うるみや：それお前俺変わってへんやないかい！ 口悪いまんまやないか。

しゃるろ：変わってない人逆にいないと思ってて。

しの：確かにね。おのおの少なからずはあるなと思います。

うるみや：全員が全員ね、いい変化はしているよな、絶対。

しの：グループに対して2年間向き合ってきてのそういう所は変化があったなと思って。それはすごくいい変化なので、やっぱこれからも見ていってほしいなと思って。クロノヴァ、人生コンテンツなんで。見ててください。

■しの 目標達成のため、具体的にしている行動とは

――先ほどからしのさんが器を大きくしたいとお話しになっていますが、器を大きくするために具体的にやっていることはありますか？

しの：“マイナスなことを言わない”ってことが一番ですね。グループで活動していると、「なんだこりゃ」みたいなことってたくさんあるじゃないですか。だけどそういうときに、周りのこともしっかり考えて動くみたいなところでも、大事なことかなと思うので意識してやってます。

かなめ：あと一日一善やってるやん。

しの：やってます。“会社の水を替える”っていう一日一善。

うるみや：なんか、器を広くするというか、視野を広げているって感じの回答やん。

しの：ゴミ拾うとか。

甘夢れむ：ああ、えらい。

ARKHE：いいじゃないか。

しゃるろ：ボランティアの人。

■甘夢れむ＆しゃるろ、白組リーダーかなめは「リーダーらしくなった」

――今4人の変化をうかがいましたが、各チームのリーダーであるかなめさんやARKHEさんに変化はありましたか？

甘夢れむ：白から行こうか。かなめは…どうだろ変わったのかな？ お酒が好きだよね？

かなめ：まあお酒好きなのは変わってないんじゃないかな。

甘夢れむ：変わらないところもあれば、でも1年目と今で比べて一番変わったのは、グループを代表して前で話す機会が増えたからか、自分の展望とか未来を語ることが増えた気がする。

かなめ：リーダーらしくなった。

甘夢れむ：俺はこうなりたい。こうしていきたい。だからお前たち頑張れ。

かなめ：そう。俺についてこい、お前たちが俺の夢をかなえろって。

甘夢れむ：なんでやねんて。

かなめ：いいじゃん。いいじゃないの（笑）

しゃるろ：かなめ個人としての“こうしたいんだよね”みたいなのはよく聞いてたんだけど、最近は“グループとしての”こうしたいを言うようになって。本当にリーダーとしてまとめてくれてるんだなって。

甘夢れむ：おお、主語が大きくなった。

かなめ：なんかよくないみたいな（笑）

甘夢れむ：いや、いいこといいこと！

しゃるろ：いいことだと思うぞ？

かなめ：全体のことが見えるようになって。1年目のときはそもそもこの界隈（かいわい）自体あまりわからないみたいな。どうしたらいいかわからない、手探りの状態だったけど、ある程度わかってきて、こうするためにはこうすればいいみたいなのが見えてきて。そういうところの言動とかは変わってきたかもしれないですね。

■しの＆うるみや「魔界でおるより俺らとおった方が楽しいやろ」

しの：じゃあ黒いきますか。ARKHE…。

うるみや：うるみや、いいすか？ うるみやはね、いい意味での変化はメンバーおのおのあると思うんやけど。俺はね、ARKHEは変わらなくていいんじゃないのって思ってる。

ARKHE：よく言った。俺は永久不滅。俺という魂の形は決してぶれん。

うるみや：こういうねちょっとイカれてるところとかが、うるみやは好きではあるから。変わらなくてこのままで突き進んでほしい。むしろなんか、変に丸くなってほしくないみたいなのは、すごく思うかも。

ARKHE：（丸く）なるわけないだろう。

しの：いや、でも俺は一個明確に変わったと思っていて。

ARKHE：ほう？

しの：笑顔が増えたね。仲間として信用してくれたんだなって思うタイミングがそこで。ARKHEってコンテンツへのこだわりがすごく強いし、クリエーティブの才能もめちゃめちゃあるから、メンバーをそういう視点で認めてくれたときが、コンテンツのことで話すときに笑顔になってくれる瞬間が増えて、そこは明確に2年間で変わったなとか思ったりします。

うるみや：いいね。やっぱ魔界でおるより俺らとおった方が楽しいやろ、魔王も。

しの：そうだよな、なあARKHE？

うるみや：そうやんな？

しの：楽しいよな、俺らといるほうがな？

ARKHE：まあ貴様らが俺のことを理解できるようになってきたということだな、それはな。

しの：日本人だろお前。

かなめ・甘夢れむ・しゃるろ・うるみや：（爆笑）

ARKHE：何言ってるんだ？ 俺は魔王だ。日本人ではない。おい訂正しろ、日本人ではない。

しの：そこ日テレさん側で（調整）お願いします。

ARKHE：おい、俺はそもそも人間ではない。俺は魔王だ。俺は虚無から生まれ…根源の始まりから。