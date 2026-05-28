緊迫する中東情勢の影響で県内では医薬品に使うプラスチック容器が不足しています。富山市の調剤薬局では、軟膏や子ども用のシロップを入れる容器が新たに注文できない状況で、患者に容器の再利用を呼びかけるなど影響が出ています。



管理薬剤師 石川哲士さん

「今一番不足しているのが、軟膏を詰める容器」



富山市婦中町の小児科近くにある調剤薬局では、塗り薬の軟膏を入れるプラスチックの容器が先月中旬から入手しづらくなったといいます。





軟膏の容器は多いときには1日に10個ほど必要だということですが、こちらの薬局では現在、150個ほどしか在庫がなく追加の注文もできない状況になっているということです。管理薬剤師 石川哲士さん「特に不足している60ミリリットルの方は、1、2か月持つかどうかという形ですね」これまで使っていた容器が注文できなくなったため、発注先を変えて別の製品を注文していますがー。管理薬剤師 石川哲士さん「値段はかなり割高にはなっております。おそらく倍くらいにはなってるんじゃないかなと」また、子どもに処方されることが多いシロップの容器も、新規の注文ができない状況になっています。こちらの薬局では、今のところ在庫は足りているということですが、今月中旬から患者に使った容器を持参してもらい、その容器に薬を入れる再利用への協力を呼びかけています。今後も容器不足が続く場合、シロップから粉薬へ処方が切りかわる可能性もあるといいます。管理薬剤師 石川哲士さん「やっぱりお薬なので、最悪命に関わったりするようなこともあると思うので、この状態が続くのは非常に不安ですね」