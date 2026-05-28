２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアースケートペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一氏、三浦璃来さんのりくりゅうペアが２８日、自身のインスタグラムに新規投稿。三浦さんの激レア私服姿を公開した。

２人は２５日（日本時間２６日）にドジャースタジアムで行われたロッキーズ戦で始球式を務めた。その際に撮影したものとみられ、ロサンゼルスの街並みをバックにおどける三浦さん。黒の革ジャケット、黒のパンツにチェックのシャツを合わせたスタイルで白のハットが絶妙なアクセントとなっている。

またドジャースタジアムのスタンドではロングスカートにユニホームを合わせたカジュアルな野球観戦スタイルも披露。木原氏もデニムにユニホームを合わせている。

五輪前後は日本代表のジャージ、イベントでは日本代表のジャケットを着ているシーンが多く、私服スタイルは激レア。ファンも「りくちゃんが可愛い」「何とも愛らしいお二人」「りくちゃんのサイズ感がかわいい」「璃来ちゃんが私服姿めっちゃ可愛いし似合うよ」「りくちゃんもりゅういちくんもユニホームとっても似合ってた！」と反響の声をあげていた。