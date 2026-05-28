お笑いの仕事だけでなく、俳優・エッセイストとしても忙しい毎日を送る青木さん。『Nスタ』ゲストコメンテーターも務めています。今回は「離婚経験者で、離婚した親を持つ子どもでもある人として」を綴ります。

【写真】思いっきり目をつぶったわたしと娘のツーショット

* * * * * * *

「青木さやか「今の推し、イ・ビョンホンさまのファンミーティングへ。虎ノ門駅と虎ノ門ヒルズ駅があることを初めて知った日」はこちら

離婚後の親権、養育費についてのお悩み

NHKEテレ「おとなりさんはなやんでる。」

テーマは離婚後の親権、養育費。

久しぶりにタカアンドトシのお2人に会えたことも嬉しく、離婚問題のスペシャリスト、小泉道子さん から聞く2026年４月の離婚後の法改正も勉強になった。

わたしはというと、

さまざま自身の経験を話していく中で、傷ついてきた気持ちは既に過去のものになっていることに気づいた。

なにごとも日にち薬というものは確かにあると感じるし、『婦人公論.jp』の場でエッセイとして気持ちを吐露することで、癒され、おかげさまでいつのまにか思い出に消化されている。

スタジオには、悩めるお2人が登場。

お一人は、離婚後３人のお子さんを1人で育てるお母さん。

養育費をもらいたいと思っているが、夫と関わりは持ちたくないとのお悩み。

夫は離婚後すぐ再婚し、新しい家庭を持っている。

離婚するとき、夫と子どもたちとの約束のひとつに、すぐに家庭を持たない、ということがあったそうだ。

お話を聞いていると、結婚している時から約束を破られてきたのだな、と個々のエピソードから知る。それは嫌だよね、約束守らないって、わたしもとても嫌！ と共感。

子どもたちは、それぞれ父親への思いが違い、末の男の子は父親に会いたいと望む。



娘と２人、ある日のごはん

お父さん側にもあっという間に共感

もう1人の悩める方はお父さんで、養育費を払っているが、思うようにお子さんに会わせてもらえないというお悩み。

第三者の監視のもとでしか会えないとのことで、普通の親子がしているような自然な交流がしたいと希望している。

話を聞くに、養育費もしっかりと支払い、生活もきちんとされ、子どもへの愛情も伝わってきて、もっと会わせてあげてほしい！ とこちらもあっという間に共感するが

小泉先生の

「一方からのお話だけでは簡単に判断ができない」

という言葉にもあっという間に納得するしかない。

立場が違う２つのケース、多くの方が同じような悩みを抱えながら生活しているのだという。



本連載をもとに青木さんが書いた初の小説『母』（中央公論新社刊）

離婚した親を持つ子どもとしてのわたし

わたしは自身も離婚しているが、離婚した親を持つ子どもでもある。

親が離婚したとき、わたしは高校１年生で、生活や性格に大きく影を落とした。

思春期でなければ、小さな影で済んだかもしれない。

離婚後、母と暮らし始めたわたしは、母や母の両親の前で、父親の話をすることがタブーのように感じ、そこには気を遣ってきたように思う。

別に父親の話をしないで、と言われたわけではないけど、揉めてるのも漏れきこえてきたから、長女（わたし）なりに勝手に気を遣ったというわけだろう。

世間体を大事にしていた当時のわたしは、親が離婚したことを周囲に知られるのも嫌だったから、親の離婚の話を友人に聞いてよ聞いてよ、と話した記憶はないし、

だから、言えないこととしてお腹の中に溜まっていったのだと思う。

離婚してほしくない、とか、離婚して恥ずかしい、とか、離婚の原因て○○でしょ最低、とか、父親の話しちゃいかんのかい、とか、父親がいなくてさみしい、とか、父親はわたしを忘れてしまったのかな、とか。

１回言葉にしておけばよかったものを、お腹に押し込め蓋をした。

過去に戻れるなら…

今だったら、ネットに書き込んでたかもしれない！

書き込んだことはないけれど、他人になら吐露できることはあるから。

そういった意味では、ネットに書くというのも悪くないかもしれませんね。

親の離婚から40年近く経ちました。

親のせいで！ というには歳をとりすぎました。

ですが親の影響がどれほど大きく、

親の存在がどれほど大きいものなのかを、

未だひしひしと感じています。

過去に戻れるなら、親に会いに行って、わたしが生まれた日のことを聞いてみたいです。



黒でキメたわたしと娘のツーショット