「シナモロール アソーテッドチョコレート」（税込 2200円）

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　チョコレートメーカー「メリーチョコレート」は、6月2日（火）から、サンリオキャラクターのシナモロールとコラボレーションした「シナモロール アソーテッドチョコレート」を、関西国際空港限定で発売する。

【写真】かわいいシールにキュン！　多彩なチョコレートの詳細

■お土産にぴったり

　今回発売される「シナモロール アソーテッドチョコレート」は、シナモロールと日本らしいアイコンをデザインした、お土産にぴったりなアソート。

　シナモロールが描かれたボックスの中には、飛行機の形をした一粒やキャラクターのシールを貼った一粒など、全30個のかわいらしいチョコレートが並ぶ。

　なお、販売場所は関西国際空港 第1ターミナルビルにあるショップ「TASTE OF JAPAN 関西旅日記」を予定しているそうだ。