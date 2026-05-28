シナモロール×「メリーチョコレート」がコラボ！ 関西国際空港限定の「アソーテッドチョコ」発売
チョコレートメーカー「メリーチョコレート」は、6月2日（火）から、サンリオキャラクターのシナモロールとコラボレーションした「シナモロール アソーテッドチョコレート」を、関西国際空港限定で発売する。
【写真】かわいいシールにキュン！ 多彩なチョコレートの詳細
■お土産にぴったり
今回発売される「シナモロール アソーテッドチョコレート」は、シナモロールと日本らしいアイコンをデザインした、お土産にぴったりなアソート。
シナモロールが描かれたボックスの中には、飛行機の形をした一粒やキャラクターのシールを貼った一粒など、全30個のかわいらしいチョコレートが並ぶ。
なお、販売場所は関西国際空港 第1ターミナルビルにあるショップ「TASTE OF JAPAN 関西旅日記」を予定しているそうだ。
【写真】かわいいシールにキュン！ 多彩なチョコレートの詳細
■お土産にぴったり
今回発売される「シナモロール アソーテッドチョコレート」は、シナモロールと日本らしいアイコンをデザインした、お土産にぴったりなアソート。
シナモロールが描かれたボックスの中には、飛行機の形をした一粒やキャラクターのシールを貼った一粒など、全30個のかわいらしいチョコレートが並ぶ。
なお、販売場所は関西国際空港 第1ターミナルビルにあるショップ「TASTE OF JAPAN 関西旅日記」を予定しているそうだ。