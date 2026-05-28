ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > ＤｅＮＡ逆転勝ち 連敗２で止める 七回に代打・京田が逆転３ラン … ＤｅＮＡ逆転勝ち 連敗２で止める 七回に代打・京田が逆転３ラン 先発・東は７回１失点で今季５勝目 ＤｅＮＡ逆転勝ち 連敗２で止める 七回に代打・京田が逆転３ラン 先発・東は７回１失点で今季５勝目 2026年5月28日 20時39分 デイリースポーツ リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 「ＤｅＮＡ３−１オリックス」（２８日、横浜スタジアム） ＤｅＮＡは逆転勝ちで連敗を２でストップ。 １点を追う七回、１死一、二塁から代打・京田の右越え３ランで逆転した。 二回、東の暴投で手痛い１点先制を献上すると、打線はエスピノーザを攻略できず、六回まで無得点。七回から代わった吉田をとらえ、試合をひっくり返した。 先発の東は７回１失点で今季５勝目をマーク。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ＤｅＮＡ・松尾 高校の後輩を黙らせる 生意気な態度に「ギャフンと言わせてやります」 ＤｅＮＡ助っ人が爆発 実況「よくない言葉を叫んでいる」 山本祐大 電撃トレード「朝に連絡が来たのでびっくり」