将棋の伊藤匠二冠＝叡王、王座＝が２８日、東京・渋谷区の将棋会館で第６７期王位戦挑戦者決定戦に臨み、羽生善治九段に勝利した。伊藤が羽生に挑戦者決定戦で勝利したのは、昨年の王座戦に続き２年連続となる。

振り駒の結果、羽生の先手に。持ち時間の残り、形勢とも互角の戦いが続く中、一時は羽生にリードを広げられたが、互いに悪手が出て終盤は一進一退の展開となった。最後は１分将棋になった羽生を逆転した一局を「一手一手難しいなと思った。最後△８五飛から踏み込んでいって、何かを見つけられるかなと思った」と振り返った。

王位を保持するのは同い年の藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝。伊藤は２４年に自身初タイトルの叡王、２５年には２つ目の王座と、２年連続で藤井から奪取しており、現在まで藤井をタイトルから引きずり降ろした唯一の棋士だ。藤井とは５回目のタイトル戦で、２日制は第３６期竜王戦以来２年半ぶりの対決。「２日制はなかなか指せないので、大事にしたい。開幕まで時間があるので準備したい」と意気込んだ。

【王位戦七番勝負の日程】

第１局 ７月４、５日 静岡・浜松市「浜松八幡宮楠倶楽部」

第２局 ７月１５、１６日 神戸市「中の坊瑞苑」

第３局 ７月２９、３０日 北海道・登別市「祝いの宿 登別グランドホテル」

第４局 ８月１９、２０日 長崎市「ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート」

第５局 ８月２６、２７日 徳島市「渭水苑」

第６局 ９月８、９日 神奈川・秦野市「元湯陣屋」

第７局 ９月２８、２９日 甲府市「常磐ホテル」