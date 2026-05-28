（キャスター）

屋久島からの話題です。熊毛支局の藤本さん！

（記者）

60年前のきょう5月28日、屋久島の森で、1本の巨大な屋久杉が写真におさめられました。後に「縄文杉」と呼ばれ、多くの登山客を魅了し、今では屋久島のシンボルとなりました。

縄文杉が確認されて60年。縄文杉は屋久島の観光を支える一方、新たな課題にも直面しています。

太古からの自然が息づく島・屋久島

太古からの自然が息づく島・屋久島。樹齢千年を超える屋久杉や原生林が広がります。

1993年、白神山地と並んで、日本で最初に世界自然遺産に登録されました。

「ひと月に35日雨が降る」と言われるほど雨の多い屋久島。その豊富な水が豊かな森を育んできました。

夜明け前 目指すのは「縄文杉」

夜明け前。登山口へ向かうバス乗り場には、多くの登山客が集まっていました。

目指すのは、屋久杉の中で最大の「縄文杉」です。

これからおよそ400人が、往復22キロ・およそ10時間の登山に臨みます。

登山道に残る切り株や、トロッコ道の跡。かつて木材として大量伐採された過去を物語ります。

江戸時代に伐採「ウイルソン株」 樹齢3000年の「大王杉」も

途中、江戸時代に伐採された巨大な屋久杉の切り株「ウイルソン株」や、樹齢3000年の「大王杉」にも出会えます。

終盤は急こう配が続き、時には木に触れて力をもらいます。

標高1300メートル…現れたのは

山道をひたすら進むこと5時間。

標高1300メートルに現れたのは…高さ22メートル、幹回り16メートルの縄文杉。

樹齢は2000年を超え、風雪に耐えながら力強くのびる幹と、幹にできたいくつものコブが、生命力を感じさせます。

展望デッキには多くの登山客

（記者）「縄文杉に到着しました。展望デッキには多くの登山客が訪れています」

（神奈川から）「念願」

（北海道から）「北海道から見に来ました。初めて見ました、立派な杉。一度はあこがれる屋久杉、縄文杉」

Q．縄文杉に来てみてどう？

（京都から・小学3年生）「でかかった」

登山客を導く エコツアーガイド

国内外から訪れる登山客を導くのが、エコツアーガイドです。

（登山ガイド 加藤朗史さん・50）

「この木は1000回以上見に来ている。来るお客さんも全く違う。全く同じ見え方はしたことない」

「我々も（縄文杉を）生活の糧にしている。経済的な効果は高いと思う」

60年前の縄文杉発見

縄文杉が確認されたのは、1966年。探し出したのが、岩川貞次さんです。当時、町の観光課の職員でした。

長男の貞之さんは、縄文杉を発見した時の貞次さんの姿を、60年経った今も鮮明に覚えています。

（岩川貞之さん・73）

「（父は）あまりしゃべらない、寡黙な男だったから。でもその日は違った。にこにこしていた、『見っけたどー』と」

「（屋久島の）シンボルが表に出て観光客も増えて、ひとつは良かったよねと（父は）思っていると思う」

「屋久島と観光客をつないでくれている場所」

人口1万1千人の屋久島には今、年間24万人の観光客が訪れています。その5人に1人が縄文杉を目指して山に入ります。

島で25年ガイドを続ける渡邊太郎さん。

（屋久島観光協会 渡邊太郎副会長・49）「（縄文杉は）屋久島の経済を支えてきた存在。屋久島と観光客をつないでくれている場所」

屋久島の森の「未来」を

屋久杉は今、樹齢の高い木を中心に幹の空洞化や、風雪に耐えられず折れてしまうケースが相次いでいます。それだけに、屋久島の森の「未来」を気にかけています。

（屋久島観光協会 渡邊太郎副会長・49）「屋久島の観光だったり環境だったりを次の世代に残すのは僕らの使命。屋久島を消費する、食い物にするような観光にはしたくない」

森を傷つけないために…新たな島の魅力を

観光客の集中で、森を傷つけないために。縄文杉だけに頼らない、新たな島の魅力を引き出していきたいと考えています。

その1つとして、町や観光協会は、島の歴史や食などに触れるツアーを始めています。

（屋久島観光協会 渡邊太郎副会長・49）「時間はかかるけれど、それを継続していくと広まっていくのかな」

「縄文杉」を未来に残していくために

（キャスター）

縄文杉といえば島の皆さんにとっても大切な存在ですよね。

（記者）

昔は、島の人も学校行事や、泊まり込みで子どもたちと登っていた時代もあったといいます。今は観光で訪れる方がほとんどですが、縄文杉は今も変わらず、島の人にとって心のよりどころになっています。

（キャスター）

観光客が増えた一方で、「縄文杉」への集中が課題になっていますね。

（記者）

今は1日あたり数百人が山に入りますが、2000年代は1日あたり1000人にまで増えました。人が山に押し寄せれば、自然は多少なりともダメージを受けてしまいます。

ガイドの渡邊さんも話していましたが、「縄文杉」を未来に残していくためにも、縄文杉以外の島の魅力を楽しんでもらう、つまり、いかに観光客を「分散」させるかが課題です。

縄文杉は島の暮らしを支え人々を惹きつけてきた一方で、自然との向き合い方も問いかけています。

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