◇プロ野球 交流戦 DeNA3-1オリックス(28日、横浜スタジアム)

DeNAとオリックスの一戦は激しい投手戦が繰り広げられました。

先発マウンドにあがったのはDeNAは東克樹投手。オリックスはエスピノーザ投手です。

先発投手が得点を与えたのは2回のオリックスの攻撃のみ。先頭から連打を浴びると、後続を空振り三振に取るも、続くピッチャーゴロの間に2、3塁と進塁を許します。続いて迎えたエスピノーザ投手に初球でチェンジアップを投じるも、これがワンバウンドし、キャッチャー・松尾汐恩選手のグラブをはじくものとなりました。この間に3塁ランナーがつっこみ、オリックスが1点を先制。エスピノーザ投手を空振り三振に抑えるも、痛恨の失点となりました。

東投手は続く3回から5回まで三者凡退の好投。対するエスピノーザ投手も三振の山を作っていきます。

エスピノーザ投手は、6回97球を投げ被安打4、7奪三振、与四死球2、無失点。東投手も7回87球、被安打6、4奪三振、1失点の成績でした。

7回からオリックスがリリーフに継投すると、1アウト1・2塁で代打で登場した京田陽太選手がフルカウントからオリックスの吉田輝星投手のフォークをすくい上げると、ライトスタンドへ逆転の3ランとなりました。この一発がありDeNAが勝利しました。