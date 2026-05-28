年々暑くなる日本の夏。日傘のトレンドも少し変わってきているようです。キーワードは「楽ちん」と「遮熱」です。

【写真で見る】UVカット率「99％」と「100％」の違いを比較

3秒でたためる・手が濡れない・ファン付き 売れてる“楽ちん日傘”

山形純菜キャスター：

紫外線や暑さ対策として、今注目の日傘をご紹介します。

▼ムーンバット 3秒で折りたためる傘 urawaza slim 50cm（5280円）

傘の内側部分に特殊なシートが貼られているおかげで、形状記憶して3秒できれいに折りたためるということです。

▼ウォーターフロント SAKASANANO 61cm（1万4300円）※6月末販売予定

通常の傘と閉じているときの形が違います。



また、傘を閉じたときに、雨が当たる外側部分を内側に折りたたむようになっていて、さらに自立します。

撥水コーティングは手で触ってしまうと落ちやすいのですが、この傘であればコーティングが落ちにくい。そして、外側が内側に折りたためるので手なども雨に濡れず、外側の布は張り替えもできるということです。

出水麻衣キャスター：

電車の中などで周りの人の迷惑にならないのもいいですね。

▼サンコー ファンブレラ POLE PLUS（6980円）

持ち手部分にファンがついていて、風はシャフトの部分から出てきます（風の強さは弱・中・強から選択可能）。充電式で、弱風で使用した場合、最大4時間半使用可能。



ハンディファンと傘を両方持つと、両手がふさがってしまうので便利です。

寿命は2〜3年 「日傘」の買い替え時の見極めポイント

山形キャスター：

日傘を買うときのポイントは何なのでしょうか。



傘ソムリエ・土屋博勇喜さんによると、UVカット加工の日傘は「『摩擦』や『手の脂』で剥がれていく」ということで、寿命は2〜3年だといいます。



とはいえ、「紫外線」は目に見えません。UVカット効果が持続しているのかどうか分かりませんから、寿命の見極め方も聞きました。



傘ソムリエ・土屋さんによると、UVカット加工は外側にコーティングされているものが多いそう。

劣化すると、

▼汚れが目立つようになる、

▼日にかざすと穴があいているように感じるといい、

▼ペタペタするのは要注意だということです。

トレンドは“遮熱” 「UVカット率」「遮光率」どう違う？

山形キャスター：

買い替える時に気にしたいポイントもご紹介します。

【日傘選びのポイント】

●UVカット率 紫外線対策

●遮光率 紫外線＋暑さ対策



傘ソムリエ・土屋さんは、日傘のトレンドは「遮熱」としています。



▼サーモス＆ONDO COOL遮熱 日傘 高遮熱タイプ（8800円）



“魔法瓶のような涼しさ”が売りだといいます。遮熱効果が高く、通常よりも値が30%ほど高いということです。（遮熱率60％以上）

岸谷蘭丸さん：

実は髪の毛も日焼けで傷みますからね。

井上貴博キャスター：

本当に日傘をさすと（暑さも）変わるのでぜひ使ってみてください。



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＜プロフィール＞

岸谷蘭丸さん

教育事業家 イタリア・ボッコーニ大学在学中

海外大受験や英語試験対策の会社を経営