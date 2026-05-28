東京都内などの中小企業約２０社と会社経営者ら数人が、在仙台カンボジア名誉領事館（仙台市）に対する架空の外注費を計上して所得を不正に圧縮したなどとして、国税当局から昨年までの４年間で約１０億円の所得隠しを指摘されたことが関係者の話でわかった。

名誉領事館トップの田井進・名誉領事（７３）とその補佐官は架空外注費の一部を手数料として受け取っており、２人は計約４億２０００万円の申告漏れを指摘されたという。（建石剛、木村誠）

名誉領事らが企業の裏金作りに加担していた形だ。関係者によると、所得隠しを指摘されたのは、化粧品販売会社や建設会社、ＰＲ会社など中小の約２０社と会社経営者ら数人。

企業側は名誉領事館に対する調査委託費などを計上し、名誉領事館名義の口座に送金。田井氏は入金された金を自身の個人口座や補佐官らの口座に送り、１０％程度の手数料を差し引いた上で、残りを現金で企業側にバックしたという。

国税当局は、調査委託費などに実態はなく、企業側が裏金作りをしていたと判断し、約２０社と経営者らに所得隠しを指摘したという。田井氏と補佐官は２０２４年まで申告せず、申告漏れは田井氏が約３億７０００万円、補佐官が約５０００万円とされる。２人とも税務調査を受けた後の２５年は申告したという。

企業側は重加算税を含め法人税や所得税など約７億円、田井氏と補佐官は無申告加算税を含め所得税など計約２億５０００万円をそれぞれ追徴課税されたとみられる。

田井氏はカンボジアの「首相特別補佐官」の名刺を持ち、外交に関わる立場だとして、「税務調査されない」と周囲に話していたという。名誉領事は外交官の不逮捕特権などは認められておらず、個人所得への課税も免除されない。

知人らによると、田井氏は２０年以上前からＮＰＯなどを通じてカンボジアで学校や井戸を整備するなど援助活動に関わってきた。１９年に名誉領事館が開設された後、会社経営者らの交流会などで名誉領事の肩書を示し、現地でのビジネスに興味がある経営者らに人脈を広げていたという。

読売新聞は田井氏に文書などで取材を申し込んだが回答はなかった。同国大使館（東京）は「田井氏の個人的な問題で、大使館としてはコメントする立場にない」とした。

名誉領事側から「節税手法ある」と持ち掛け

在仙台カンボジア名誉領事館側に架空業務を発注していた東京都内のエンターテインメント関連会社の男性社長が取材に応じた。

男性はカンボジアでの事業展開に関心があり、同業者の紹介で２０１９年頃、田井氏と補佐官の男性に出会った。田井氏らとカンボジアに渡航した際、ビザ（査証）がすぐに発給されたほか、現地での入国審査もスムーズで、「特権がある人だ」と感じたという。

その後の会食の場で、田井氏と補佐官から「名誉領事館と業務請負契約を結ぶ節税手法がある。ウィーン条約で守られているから不正にならない」と持ちかけられた。「税務署への対応はどうなるのか」と尋ねると、「国家間の問題になるので税務署は手を出せない」と言われたという。

ウィーン条約について解説した田井氏の押印付きの書面を示され、半信半疑だったが話に乗ることにした。「節税になればという下心があった」と振り返る。

２３年秋頃から１回あたり３００万円を送金した。その後、都内の喫茶店などで補佐官と会うと、封筒に入った現金２６４万円がバックされた。差額の３６万円は田井氏と補佐官への手数料だと説明されたという。

男性の会社は２５年に税務調査を受け、重加算税を含む数千万円を追徴されたという。男性は「インチキな話に乗ってしまった自分がバカだった」と語った。

◆名誉領事館＝ウィーン条約で定められた領事機関。在外公館がない地域での国民保護や文化交流などを担い、ビザ発給申請の受理など大使館業務を一部代行している場合もある。名誉領事は当該国と関係の深い現地の民間人が登用されることが多い。