女子プロゴルファーの桑木志帆（23）が5月24日、Instagramを更新。ブリヂストンレディスオープンのオフショットを投稿した。

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「今週も応援ありがとうございました！4位でした」と投稿されたのは、桑木がグリーンで手を上げてほほ笑む写真。桑木は「そして！！！人生初！！！！！！！最終日2Hでアルバトロスを達成することが出来ました」と興奮気味につづり、「LPGAツアー11年振り12人目という事で凄く嬉しいです ていうか浮かれまくってます」と感想を伝えた。

【画像】グリーン上で笑顔を見せる桑木志帆（画像は桑木志帆 Instagramより引用）

桑木は「びっくりだし、ファンの方々にもアルバトロスをお見せすることができてプロ冥利に尽きるなと思います 星ゲット」と続け、「この勢いのまま全米女子オープン頑張ります」と意気込んだ。

この投稿にはInstagramユーザーから「いいもの見させてくれてありがとう！」「カッコ良すぎて痺れた」「志帆ちゃん愛が止まらない」「もうこれ以上の幸せはないよ」「最高です」といったコメントが寄せられている。