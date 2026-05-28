【台風情報】台風6号(チャンミー) 週明けごろ日本列島に接近か 最大瞬間風速60メートルの強い勢力になる予想 このあとの勢力と進路を詳しく 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風第6号(チャンミー)
2026年5月28日18時45分発表 気象庁
28日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯13度10分 (13.2度)
東経135度20分 (135.3度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 全域 330 km (180 NM)
29日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度50分 (15.8度)
東経133度05分 (133.1度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
30日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度25分 (17.4度)
東経130度30分 (130.5度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 290 km (155 NM)
31日15時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯20度30分 (20.5度)
東経128度05分 (128.1度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 945 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)
1日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯23度50分 (23.8度)
東経126度40分 (126.7度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 460 km (250 NM)
2日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 東シナ海
予報円の中心 北緯28度20分 (28.3度)
東経128度30分 (128.5度)
進行方向、速さ 北北東 20 km/h (12 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 520 km (280 NM)
■明日の全国の天気を地方ごとに（画像）
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