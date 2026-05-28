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■台風第6号(チャンミー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年5月28日18時45分発表　気象庁

28日18時の実況
種別　台風
大きさ　-
強さ　-
存在地域　フィリピンの東
中心位置　北緯13度10分 (13.2度)
東経135度20分 (135.3度)
進行方向、速さ　北西　ゆっくり
中心気圧　998 hPa
中心付近の最大風速　18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速　25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域　全域 330 km (180 NM)

29日18時の予報
種別　台風
強さ　-
存在地域　フィリピンの東
予報円の中心　北緯15度50分 (15.8度)
東経133度05分 (133.1度)
進行方向、速さ　北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧　990 hPa
中心付近の最大風速　25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速　35 m/s (70 kt)
予報円の半径　105 km (57 NM)

30日15時の予報
種別　台風
強さ　強い
存在地域　フィリピンの東
予報円の中心　北緯17度25分 (17.4度)
東経130度30分 (130.5度)
進行方向、速さ　西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧　965 hPa
中心付近の最大風速　35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速　50 m/s (100 kt)
予報円の半径　155 km (85 NM)
暴風警戒域　全域 290 km (155 NM)

31日15時の予報
種別　台風
強さ　非常に強い
存在地域　沖縄の南
予報円の中心　北緯20度30分 (20.5度)
東経128度05分 (128.1度)
進行方向、速さ　北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧　945 hPa
中心付近の最大風速　45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速　60 m/s (120 kt)
予報円の半径　220 km (120 NM)
暴風警戒域　全域 390 km (210 NM)

1日15時の予報
種別　台風
強さ　強い
存在地域　沖縄の南
予報円の中心　北緯23度50分 (23.8度)
東経126度40分 (126.7度)
進行方向、速さ　北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧　950 hPa
中心付近の最大風速　40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速　60 m/s (115 kt)
予報円の半径　280 km (150 NM)
暴風警戒域　全域 460 km (250 NM)

2日15時の予報
種別　台風
強さ　強い
存在地域　東シナ海
予報円の中心　北緯28度20分 (28.3度)
東経128度30分 (128.5度)
進行方向、速さ　北北東 20 km/h (12 kt)
中心気圧　960 hPa
中心付近の最大風速　35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速　50 m/s (95 kt)
予報円の半径　330 km (180 NM)
暴風警戒域　全域 520 km (280 NM)

■明日の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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