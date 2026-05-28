平和を自分の言葉で発信することを目的にした取り組みです。

長崎市の中学校で、特別な授業が行われました。

平和学習に臨んだのは、長崎市の小江原中学校の3年生86人です。

班ごとに分かれ、県外や海外の人に平和を伝えるための活動の方法を考えました。

こちらの班は、会話のきっかけにできるよう、ハートをモチーフにしたオリジナルのキーホルダーを作り、配る計画です。

（生徒）

「配った後にテーマについて海外の人と話して、それを持ち帰って学校でまた学習する」

活動には、修学旅行生に向けたピースツアーなどを企画する一般社団法人「ピースエデュケーションラボ長崎」のメンバーがアドバイザーとして参加しました。

（ピースエデュケーションラボ長崎 林田 光弘 代表理事(34)）

「今回の授業のコンセプトは対話。対話のいいところは、対話の先にお互いの変化がある。

ただ発信する場ではなくて、現場でのコミュニケーションもみんなにとって学びになることを意識しながら頑張ってもらいたい」

生徒たちは、メッセージを1つに絞って伝えるといったアドバイスを受け、有意義な時間となったようです。

（生徒）

「まずは自分たちが 1番伝えたいことを考えて、キーホルダーにどんな思いを込めて作るのかを考えていきたい」

（生徒）

「核はなぜ世界からなくならないのか、考えるきっかけになった」

7月には今回の平和活動案をもとに、市内の公園や施設で県外や海外の人と対話するということです。