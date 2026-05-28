◇プロ野球 交流戦 中日-楽天(28日、バンテリンドーム)

交流戦に入り2連勝としている中日。先発・金丸夢斗投手は味方のエラーも絡み1点を失うも、8回1失点の力投を披露しました。

初回はヒットを浴びるも、後続を併殺に取るなどで、打者3人で終える立ち上がりとした金丸投手。これを援護すべく中日打線は裏の回、2本のヒットで1アウト1、2塁と好機をつかむも、先制とはなりませんでした。

すると2回には、金丸投手が楽天に先頭からの連打を浴び、無死1、3塁のピンチ。続く村林一輝選手の打球には、サード・石川昂弥選手のファンブルが絡み、先制を許しました。さらに後続には四球を与え、無死満塁のピンチ。それでも太田光選手から空振り三振を奪い、対する先発・瀧中瞭太投手を併殺打に取ることで、最少失点にしのぎました。

以降は状態を持ち直し、スコアボードにゼロを刻んだ金丸投手。3度の三者凡退を記録するなど、得点を許しません。8回の攻撃では、田中幹也選手がヒットを放ち、無死1塁という好機を迎えたことで代打交代。この日は8回114球を投げ、被安打6、奪三振7、与四球1、失点1という成績でした。

ここで代打・山本泰寛選手は送りバントを決め好機を拡大。村松開人選手が同点タイムリーを放ち、金丸投手の負けは消えています。