【５ヶ月で−５kg】“平日は我慢→休日に崩れる”をやめたらラクに痩せられた話
「平日はダイエットを頑張っていても、休日で全部崩れていました」と振り返るのは、都内在住・45歳のパート勤務・Iさん。平日は食事量をかなり抑える一方で、休日になると甘いパンやお菓子をダラダラ食べ続けてしまう。そんな“我慢と反動”の繰り返しが続いていたといいます。
そこで“平日だけ我慢するダイエット”をストップ。平日休日関係なく、食事、活動量、睡眠のリズムを極端に変えすぎないよう意識したことで、５ヶ月で−５kgの変化につながったそうです。
“平日は我慢→休日に崩れる”が習慣になっていた
「平日はかなり我慢していました」というIさん。夜は主食を抜き、お菓子もできるだけ我慢。しかし、その反動で休日になると気持ちが切れ、甘いものをダラダラ食べ続けてしまうことが多かったそうです。
そこで始めたのが、“平日に我慢しすぎない”こと。主食を極端に減らさず、タンパク質や野菜を意識しながら３食を整えるようにしたことで、休日の反動食いが減っていったといいます。
“動かない休日”をやめた
また、平日の疲れを理由に「休日は、ほとんど家から出ませんでした」とIさん。ソファの上で長時間過ごすことが多かったとのことです。そこで見直したのが、“止まりすぎない”こと。
朝に少し歩く、買い物は徒歩で行く、階段を使う。特別な運動ではなく、“少し動く”ことを意識したそうです。
“休日の寝だめ”も見直した
休日は昼近くまで寝ることも普通だったというIさんですが、起きる時間がズレることで食事や睡眠のリズムも乱れやすくなっていたそう。そこで、休日も平日と大きく変えずに起きるようにしたと言います。そんな風に休日の生活リズムを整えたことで、休日明けのだるさも減っていったとのことです。
ダイエットは、“平日だけ頑張る”形だと、休日の反動につながることがあります。ダイエットをする際は、我慢しすぎるより“崩れにくい流れ”を作ること。極端に頑張る日を作るより、少し整った状態を続けることが大事。そんな風に日常生活を整えることが、結果的に変化につながっていくのです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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