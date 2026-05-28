◇MLB ドジャース4-1ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が先発登板し、6回1失点の好投で今季5勝目。7回以降は好調のリリーフ陣が圧巻の投手リレーを見せました。

大谷選手は4回に四死球で走者をため、内野ゴロの間に失点を許しましたが、6回まで安打は許さず、1失点。7回はウィル・クライン投手、8回はタナー・スコット投手が無失点でつなぎ、9回はカイル・ハート投手が無失点で試合を締めくくりました。8回にスコット投手がヒットを打たれるまではノーヒットリレーを続けるなど、投手陣が奮闘みせ、チームを5連勝に導きました。

今季は投手陣が躍動しているドジャース。先発陣の防御率3.16はメジャー4番目の好成績ですが、5月下旬に38イニング連続無失点の球団記録を作ったリリーフ陣は防御率3.03でメジャートップに立っています。

大谷選手はこの日の試合後のインタビューでブルペン陣にも言及。「全体的にブルペンは本当に素晴らしい仕事を毎試合こなしていると思いますし、本当に安定感ある。もうそこまで繋げば勝てるんじゃないかなという、そういうゲーム運びが今できていると思うので、オフェンスも7回までにしっかりと、まずは勝ってるシチュエーションというのを繋げれば、十分に勝機があるんじゃないかなというぐらいすごい安定してる。みんながすごい安定感のある仕事をしてるんじゃないかなと思います」と感謝の思いを伝えました。