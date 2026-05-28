レイヤーあり vs なし、2026春夏に若見えするのはどっち？大人ヘアの正解バランス
「レイヤーを入れた方が今っぽい？」「でも軽くしすぎると老け見えしそう…」
そんな風に迷いを感じていませんか？2026年春夏は、レイヤースタイル人気が継続。ただし今季は、“レイヤーを入れること”そのものより、“どこに髪の流れを作るか”が重要になっています。重さを全部削るのではなく、厚みを残しながら動きをつくる。その絶妙なバランスが今っぽく見せる鍵です。
レイヤーありは“顔まわりのくびれ”が鍵
2026年春夏のヘアトレンドを象徴するのが、“顔まわりレイヤー”。特に今季は、フェイスラインに沿うように流れをつくりながら、あご下に自然なくびれを入れるスタイルが人気です。
以前のように全体を軽くするレイヤーではなく、“必要な場所だけ入れる”のが今っぽさのポイント。トップや顔まわりに空気感を作りながら、毛先には厚みを残すことで、“軽いのに薄く見えない”バランスに整います。
レイヤーなしは“止まった重さ”に注意
一方、レイヤーなしのスタイルは、ツヤ感やまとまりが出しやすく、大人世代とも相性のいい髪型。ただし、重さが均一になりすぎると、シルエットが止まって見えやすくなることも。
特に、毛先だけを外ハネしたスタイルや、ストンと落ちるワンレン感は、少し古い印象につながりやすくなります。今季は、レイヤーなしでも“動きを止めない”ことが重要。顔まわり〜中間に自然な流れを入れるだけでも、軽やかさは大きく変わるでしょう。
2026年春夏の正解は“重さを残しつつ流れを作ること”
2026年春夏の大人ヘアは、「レイヤーあり」「レイヤーなし」の二択ではありません。今っぽさを左右するのは、“重さを残しながら流れを作ること”です。
表面はツヤで整えつつ、顔まわり〜中間に空気感を入れる。さらに、毛先には適度な厚みを残すことで、“頑張りすぎていないのに今っぽい”バランスが完成します。軽く見せることより、“髪の動きを止めないこと”。それが、2026年春夏らしい若見えヘアの正解です。
レイヤーありか、レイヤーなしか。大切なのは、その選択ではなく、“どこに流れを作るか”という視点です。なんとなく今っぽく見えないと感じたときは、軽さを足すより、“重さと動きのバランス”を見直してみること。大人世代の髪は、それだけで印象が大きく変わります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※ 本記事は美容師によるヘアデザインやカット技術に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
🌼レイヤー入れてるのに野暮見え？大人世代のヘアスタイルで多い“軽くしすぎ問題”